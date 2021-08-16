Власти Башкирии арендуют вертолет для тушения пожаров за 995 миллионов рублей

Вертолет будет предназначен для обеспечения безопасности жителей республики от любого рода чрезвычайных ситуаций, начиная с тушения пожаров и заканчивая спасением людей на водных объектах.

Стало известно, что Башкирия выделила 995,4 миллиона рублей на финансовую аренду вертолета. Так, финансирование будет осуществляться из республиканского бюджета вплоть до 31 декабря 2027 года. Согласно заявке на сайте госзакупок, на 2022 год на лизинг будет потрачено 76,57 миллиона рублей, а на последующие годы по 183,77 миллиона. Известно, что первый платеж будет осуществлен в январе будущего года, а далее платежи будут производиться ежемесячно до истечения срока договора. Сообщается, что воздушное судно будет использоваться для обеспечения безопасности жителей и территории республики от ЧС природного и техногенного характера, в том числе для тушения пожаров и спасения людей на водных объектах. Напомним, что с 2022 года для тушения лесных пожаров будет использоваться вертолет Ка-32А11ВС, который собирается на базе Кумертауского авиационного производственного предприятия. Так же известно и то, что сделка на поставку данного спасательного вертолета была заключена в июле этого года между гендиректором «Газпромбанк лизинг» и директором кумертауского завода. Отмечается, что летальный аппарат стоимостью 697,4 миллиона рублей будет арендоваться республикой под 7,2% годовых, таким образом, конечная сумма будет составлять 995,4 миллиона рублей.

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