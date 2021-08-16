Минеева: Массового возвращения сотрудников с удаленной работы в Москве не ожидается

Минеева: Массового возвращения сотрудников с удаленной работы в Москве не ожидается
Минеева: Массового возвращения сотрудников с удаленной работы в Москве не ожидается
Сегодня, 01:41ПолитикаФото: vk.com
Московский мэр Сергей Собянин аннулировал требования об обязательном переводе на дистанционную работу 30% сотрудников, в том числе, работников старше 65 лет. По мнению бизнес-омбудсмена Москвы Татьяны Минеевой, некоторые из предпринимателей уже привыкли к данному введенному формату.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей подчеркнула: ранее представители бизнеса высказывали опасения относительно требований по переводу 30 процентов работников на удаленный режим. Об этом сообщает издание vedomosti.ru,

Татьяна Минеева заявила, что массового возвращения работников с дистанционного режима работы не стоит ждать, так как для некоторой части бизнеса такой формат работы стал понятным. Она отметила, что продолжение действия ограничений на массовые мероприятия оказывают влияние на отрасль, в которой работают примерно два миллиона человек.

Согласно комментариям Сергея Собянина, в Москве всё так же требуется измерять температуру сотрудникам - но не каждые 4 часа, а в начале трудового дня. Продолжается ограничение на допуск в офисные помещения граждан с признаками острой респираторной вирусной инфекции. Помимо этого, отменено требование относительно обязательного тестирования 10% сотрудников на коронавирус каждые 15 суток.

Ограничения стали более мягкими за счет того, что количество случаев заболеваний уменьшилось. Такая информация стала доступна в блоге мэра.

Политолог Константин Калачев высказал мнение, что градоначальник вывел работников с удаленного режима, так как это требуется работодателями и этого требует здравый смысл. Он отметил, что сохранение запрета на массовые акции при необходимости могло стать обоснованием для отказа в организации гипотетических акций протеста после грядущих выборов.

В пресс-службе Минеевой подчеркнули: требование Собянина о вакцинации более половины сотрудников выполнили свыше 80% предприятий. При этом сообщается, что руководители предприятий столкнулись с трудностями. Более 17% пережили частичное сокращение штата, а 10% опрошенных были вынуждены приостановить работу. Всего в мониторинге участвовало пятьсот человек.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Максим Беляев отметил, что бизнесом был перевыполнен план по количеству привитых сотрудников. Он добавил, что процент ресторанов, где работники вакцинировались в стопроцентном объеме, очень высок, хотя изначально подобных требований не было. Все, что зависело от бизнеса, было выполнено, подчеркнул Беляев.

Спикер выразил надежду, что вводимые меры и требования оставят ресторанам возможность вести деятельность при возможном росте заболевания. Он подчеркнул, что в помещениях обеспечивается профессиональная вентиляция воздуха, а также постоянно протираются с использованием дезинфицирующих составов поверхности. Персонал привит и осуществляет работу в масках, в связи с чем даже при повышении уровня заболеваемости закрывать рестораны нецелесообразно.

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