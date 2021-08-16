Кобзев попросил главу РФ вернуть в бюджет Иркутской области 4,5 млрд рублей налогов

Кобзев попросил главу РФ вернуть в бюджет Иркутской области 4,5 млрд рублей налогов
Кобзев попросил главу РФ вернуть в бюджет Иркутской области 4,5 млрд рублей налогов
Вчера, 22:00ПолитикаФото: irkobl.ru
Глава Иркутской области Игорь Кобзев обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой вернуть в региональный бюджет четыре с половиной миллиарда рублей налогов.

По сообщению издания Альтаир, Игорь Кобзев и Владимир Путин встретились в российской столице. В рамках рабочего визита стороны поговорили о социально-экономическом развитии региона, а также обсудили ход исполнения поручений главы государства.

Президент России уделил повышенное внимание вопросам экобезопасности, ликвидации объектов накопленного экологического ущерба «Усольехимпрома» и БЦКБ.

Глава Приангарья Игорь Кобзев обратился к президенту Российской Федерации с просьбой вернуть в бюджет региона четыре с половиной миллиарда рублей налогов на добычу полезных ископаемых. Он подчеркнул, что в текущем году компании Приангарья перечислили в федеральный бюджет порядка тридцати миллиардов рублей, в результате налог на прибыль уменьшился на четыре с половиной миллиарда.

Кобзев пояснил, что возврат этих средств необходим в связи с введением федеральной чрезвычайной ситуации. Деньги будут выступать в качестве трансфертов из федерального бюджета субъектам в сложной экономической ситуации. Владимир Путин сказал, что Игорю Кобзеву необходимо подготовить все необходимые документы.

Напомним, глава Приангарья Игорь Кобзев возглавил список партии «Единая Россия» от Иркутской области на сентябрьских выборах в Госдуму Российской Федерации.

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