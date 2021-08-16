Кобзев попросил главу РФ вернуть в бюджет Иркутской области 4,5 млрд рублей налогов

Глава Приангарья Игорь Кобзев обратился к президенту Российской Федерации с просьбой вернуть в бюджет региона четыре с половиной миллиарда рублей налогов на добычу полезных ископаемых. Он подчеркнул, что в текущем году компании Приангарья перечислили в федеральный бюджет порядка тридцати миллиардов рублей, в результате налог на прибыль уменьшился на четыре с половиной миллиарда.