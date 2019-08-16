Радий Хабиров попросил прекратить «охать-ахать» и сосредоточиться на «стобалльниках»

Радий Хабиров, выступая на ежегодном августовском совещании педагогов, отметил, что готов премировать учителей, подготовивших учеников-"стобалльников».

По его словам, нужно прекращать «охать» и «ахать» по поводу того, что такие дети выбирают столичные вузы. Он считает, что надо сосредоточить внимание на том, чтобы эти дети, получив соответсвующее образование, вернулись на работу в республику.

Отметим, что 108 школьников в этом году получили максимальные баллы по ЕГЭ. 24 школьника, напротив, не справились со сдачей ЕГЭ по основным предметам. Аттестаты они получат только после пересдачи экзаменов в сентябре.