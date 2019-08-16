Пентагон обеспокоен угрозой нацбезопасности США в связи с потерей влияния в Африке

Такой вывод сделали в ведомстве в связи с развитием сотрудничества Москвы и Пекина с некоторыми государствами континента, сообщает 16 августа газета «Известия».

Генералы Пентагона выразили озабоченность данной проблемой в своих письмах конгрессу несколькими днями ранее. По данным ведомства, Россия повышает степень своего влияния в десяти странах континента, среди которых ЦАР, Ливия, Алжир, Судан, Гвинея, Ангола, Мали, Тунис, Мавритания, Гвинея-Биасу. Сообщается о военной помощи РФ в обмен на право добывать полезные ископаемые.

В Пентагоне также считают, что в будущем влияние Китая, поставляющего в страны Африки беспилотники, значительно возрастет.