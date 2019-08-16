Пентагон обеспокоен угрозой нацбезопасности США в связи с потерей влияния в Африке
Вчера, 19:41ПолитикаФото: ru.wikipedia.org
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В Пентагоне сделали заявление о «значительной угрозе» национальной безопасности США в связи с расширением зоны влияния РФ и Китая на страны Африки.
Такой вывод сделали в ведомстве в связи с развитием сотрудничества Москвы и Пекина с некоторыми государствами континента, сообщает 16 августа газета «Известия».
Генералы Пентагона выразили озабоченность данной проблемой в своих письмах конгрессу несколькими днями ранее. По данным ведомства, Россия повышает степень своего влияния в десяти странах континента, среди которых ЦАР, Ливия, Алжир, Судан, Гвинея, Ангола, Мали, Тунис, Мавритания, Гвинея-Биасу. Сообщается о военной помощи РФ в обмен на право добывать полезные ископаемые.
В Пентагоне также считают, что в будущем влияние Китая, поставляющего в страны Африки беспилотники, значительно возрастет.
В связи с этим в ведомстве намерены укрепить военные связи на континенте.
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