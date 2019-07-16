В Башкирии модель Сания Тимасова снялась с одних выборов и нацелилась на другие

Сегодня, 16 июля, стало известно, что руководитель модельного агентства «Статус» Сания Тимасова, кандидатуру которой на выборы главы Башкирии выдвинула партия «Зеленые», не будет участвовать в предвыборной гонке.

Как пояснила сама Сания Тимасова корреспонденту Медиакорсети, ее решение объясняется недостаточным числом подписей, собранных в ее пользу.

— Есть полтора месяца на то, чтобы мне уделить внимания любимым детям, модельным проектам, а потом, ближе к осени, готовиться к выборам в Госдуму, укреплять свои политические амбиции, — заявила она.

При этом сегодня в соцсетях Сания опубликовала пространный пост с рекомендациями другим кандидатам озаботиться своим имиджем.