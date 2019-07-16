В Башкирии модель Сания Тимасова снялась с одних выборов и нацелилась на другие
Причиной снятия ее кандидатуры стало недостаточное количество подписей.
Сегодня, 16 июля, стало известно, что руководитель модельного агентства «Статус» Сания Тимасова, кандидатуру которой на выборы главы Башкирии выдвинула партия «Зеленые», не будет участвовать в предвыборной гонке.
Как пояснила сама Сания Тимасова корреспонденту Медиакорсети, ее решение объясняется недостаточным числом подписей, собранных в ее пользу.
— Есть полтора месяца на то, чтобы мне уделить внимания любимым детям, модельным проектам, а потом, ближе к осени, готовиться к выборам в Госдуму, укреплять свои политические амбиции, — заявила она.
При этом сегодня в соцсетях Сания опубликовала пространный пост с рекомендациями другим кандидатам озаботиться своим имиджем.
Напомним, Сания Тимасова эпатировала общественность своим предвыборным заявлением о том, что смогла поднять грудь после двух детей и сможет поднять республику.