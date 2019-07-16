«Штрафов у меня нет, это фейк»: вице-мэр Уфы рассказал об административных нарушениях

Замглавы мэрии Уфы Ильдар Юланов заявил изданию, что за ним не числится никаких административных штрафов, а вся информация о них, размещенных в СМИ — фейковая.

— Это недостоверные данные. За мной нет штрафов, о которых говорят в СМИ. Причины появления их в материале — мне также неизвестны.

В издании «Башинформ» также сообщили, что вся информация об известных людях, в частности, первой леди Каринэ Хабировой, направлена на проверку в соответствующие органы.

Напомним, что накануне в СМИ появилась информация о том, что супруга врио главы Башкирии Каринэ Хабирова накопила штрафов на сумму 16 500 рублей. В основном нарушения связаны с правилами дорожного движения и парковки, многие были допущены еще в Москве и якобы значились в базе данных с 2017 года. Информацию об этом распространил портал «Реальное время».