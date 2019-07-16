Хабиров повысил Урала Кильсенбаева и Азата Бадранова после скандала на Курултае
Урал Кильсенбаев назначен заместителем руководителя администрации Главы РБ по внутренней политике, а его подчиненный Азат Бадранов начальником Управления Главы РБ по общественно-политическому развитию.
В администрации врио главы республики Радия Хабирова произошли очередные кадровые перестановки. Вопреки информации Медиакорсети, Радий Хабиров повысил в должности двух своих подчиненных – Урала Кильсенбаева и Азата Бадранова.
Начальник управления Главы РБ по общественно-политическому развитию Урал Кильсенбаев с сегодняшнего дня будет работать заместителем руководителя администрации главы РБ Александра Сидякина, отвечая за вопросы идеологии и выборов. Его заместитель Азат Бадранов также получил повышение – он занял освободившееся кресло Кильсенбаева.
Имена этих чиновников в последнее время стали наиболее известными в связи с событиями в V Всемирном курултае башкир.
Напомним, в ходе мероприятия Бадранов и Кильсенбаев не смогли сработать слаженно: тогда как один из них пригласил члена БОО «Башкорт» на сцену, другой вывел из здания Конгресс-холла с применением силы СОБР. До этого момента Азат Бадранов попал в кадры СМИ, когда лично выводил другого активиста БОО «Башкорт» Фаиля Алчинова.
Отметим, оба чиновника начали работать в администрации главы республики с назначением Радия Хабирова.