Хабиров потратит 50 млн рублей на избирательную кампанию, а Сания Тимасова ни копейки

Радий Хабиров внес в свой счет 50 млн рублей, из которых 900 тысяч рублей он уже потратил.

За 2 млн рублей намерен провести кампанию кандидат от «ЛДПР» Иван Сухарев. 1,5 млн рублей из этой суммы ему предоставила партия, еще 500 тысяч рублей он внес из своего кармана. Рафис Кадыров, представленный «Патриотами России», может рассчитывать только на собственные 1,9 млн рублей. У кандидата от «Яблока» на эти цели имеются 521,2 тысячи рублей. Интересно, что 500 тысяч из них – добровольные пожертвования.

Владимир Кобзев («Российская партия пенсионеров») и Владимир Барабаш («Гражданская сила») проведут избирательную кампанию за 502 тысячи рублей. При этом у каждого из них 500 тысяч – средства партии, а 2 тысячи внесли сами кандидаты.

«КПРФ» выделила Юниру Кутлугужину 500 тысяч рублей, «Справедливая Россия» Юрию Игнатьеву – 175 тысяч рублей. Последний также получил 10 тысяч рублей от неизвестного гражданина.

Следующий кандидат – Рамиля Саитова представляет «Российскую социалистическую партию», на ее счете - 1,5 тысяч рублей. Сания Тимасова от «Зеленых» планирует провести кампанию вовсе без денег.