В Башкирии уполномоченный по правам человека подал в отставку
Сегодня, 15:10ПолитикаАлия ФатхиеваФото: Интерфакс
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Рим Каюмов подал прошение об освобождении от должности в Курултай Башкирии.
Омбудсмен прокомментировал изданию «Коммерсантъ-Уфа», что действительно собирается в отставку, но о причинах не сообщил, добавив, что это его собственное решение. «Все-таки у меня два срока прошло, это третий срок»,— цитирует Каюмова издание.
Уполномоченный по правам человека также заявил, что за 11 лет помог многим, и что с его стороны многое было сделано.
Напомним, что третий раз полномочия Каюмова продлили в Курултае в феврале 2019 года. Ранее он трудился в управлении по борьбе с экономическими преступлениями МВД. Он также вошел в состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
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