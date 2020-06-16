В Башкирии уполномоченный по правам человека подал в отставку

Омбудсмен прокомментировал изданию «Коммерсантъ-Уфа», что действительно собирается в отставку, но о причинах не сообщил, добавив, что это его собственное решение. «Все-таки у меня два срока прошло, это третий срок»,— цитирует Каюмова издание.

Уполномоченный по правам человека также заявил, что за 11 лет помог многим, и что с его стороны многое было сделано.