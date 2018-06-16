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Татьяна Голикова: Пенсия в среднем вырастет на 12 тысяч рублей в год
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Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Татьяна Голикова: Пенсия в среднем вырастет на 12 тысяч рублей в год

Вчера, 18:15ПолитикаРустэм БашкирцевФото: Kremlin.ru
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