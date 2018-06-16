Татьяна Голикова: Пенсия в среднем вырастет на 12 тысяч рублей в год

- Сейчас в рамках проекта прогноза социально-экономического развития, который мы имеем, по состоянию на май, среднее ежемесячное увеличение пенсии ныне действующим пенсионерам оценено нами в 1 тысячу руб, цитирует слова Голиковой ТАСС. - Это означает, что приблизительно каждый гражданин, каждый пенсионер, естественно, в зависимости от того стажа и того размера страховых взносов, которые он уплачивал в пенсионную систему, получит под 12 тысяч в год.

Сегодня РТК рассматривала законопроект об изменении пенсионного возраста, который правительство внесло в Госдуму. Он предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста в России до 65 лет для мужчин и до 63 лет у женщин.

Татьяна Голикова отметила, что изменения в пенсионной системе нацелены только на повышение уровня жизни нынешних и будущих пенсионеров.

- Мы предполагаем, что все средства во всей перспективе действия этого законопроекта как рамках переходного периода так и далее, будут направлены на обеспечение пенсионной системы и на повышение пенсионного обеспечения наших граждан, - сказала она на заседании РТК.

Переход к новому пенсионному возрасту предлагается сделать поэтапным.

Переходный период продлится с 2019 по 2028 год для мужчин и с 2019 по 2034 год для женщин.

Вначале, например, мужчины 1959 года рождения смогут выйти на пенсию в 2020 году - в возрасте 61 года, а женщины 1964 года рождения - в возрасте 56 лет. А затем мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения выйдут на пенсию уже возрасте 62 и 57 лет.