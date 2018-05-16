Владимир Путин изменил структуру правительства России

Вчера, 15 мая, президент России Владимир Путин издал указ о правительстве, в котором изменил его структуру.

Теперь премьер-министр России будет иметь десять заместителей, в том числе одного первого-вице-премьера-министра финансов. Также ранг вице-премьера получили полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и руководитель аппарата правительства.

Больших изменений в структуре правительства не произошло. Согласно указу теперь министерство образования и науки разделят на два министерства: министерство просвещения (оно будет заниматься школами, ссузами и опекой) и министерство науки и высшего образования (оно будет отвечать за вузы и науку).

Также теперь министерство связи и массовых коммуникаций переименуют в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. То есть у него появятся новые функции по цифровому развитию экономики.

Министерству промышленности и торговли передадут ответственность за работу зарубежных торгпредств. Этим раньше занималось министерство экономического развития.

Федеральные службы по надзору в сфере образования и науки и Федеральное агентство по делам молодежи теперь будут напрямую подчиняться правительству России.

Упраздняются правительственная комиссия по координации деятельности открытого правительства, Федеральное агентство научных организаций (ФАНО). Функции ФАНО переданы министерству науки и высшего образования.