Депутаты Госдумы от Башкирии: рост доходов в два раза и новые автомобили

Вообще, минувший 2017 год для многих народных избранников – в Госдуме их 15 человек от Башкирии – сложился весьма неплохо. Кто-то (многие, примерно половина) увеличил свой доход в два и более раза, кто-то прикупил лишнюю дорогую иномарку, а кто-то обновил недорогое авто на более престижного «немца». Как живут и сколько зарабатывают ваши представители во власти, которых мы с вами сами избрали, читайте ниже.

КПРФ

Александр Ющенко

Александр Ющенко Фото: ГД

Заработал в 2017 году 4 351 154 рубля, годом ранее его заработок был несколько больше – 4 646 051 рубль.

В собственности депутата 97-метровый жилой дом и дачный земельный участок площадью 2000 метров. Машины у депутата-коммуниста нет. В Москве живет в служебной 87-метровой квартире и бесплатно пользуется квартирой в 79 квадратных метров.

На ребенка депутата записано бесплатное пользование этими же, что и у отца, квартирами. Также в декларации на ребенка записан какой-то странный доход: 3 (три) копейки. Ну, так прямо и записано.

ЛДПР

Иван Сухарев

Иван Сухарев Фото: ГД

В 2017 году он увеличил свой доход в 3 раза по сравнению с годом 2016-м: 13 806 269 и 4 646 051 рубль соответственно. В собственности у него ничего нет. Живет с супругой и двумя детьми в служебной 85-метровой квартире.

Супруга депутата пополнила семейный бюджет на 7 937 393 рубля. У нее аналогично нет в собственности ничего, зато она бесплатно пользуется 146-метровой квартирой.

На одного из детей депутата записана половина 146-метровой квартиры, а на второго бесплатное пользование этой квартиры.

ЕДИНАЯ РОССИЯ

Павел Качкаев

Павел Качкаев Фото: ГД

Бывший уфимский мэр заработал в 2017 году примерно столько же, сколько и годом ранее: 4 937 183 и 4 872 642 рубля соответственно.

В собственности у депутата 292-метровый жилой дом, четверть в 150- метровой квартире и земельный участок площадью 2462 метра, а также 24-метровый гараж. В Москве депутат живет в служебной 85-метровой квартире.

Супруга Павла Качкаева заработала в 2017 году 656 330 рублей. Она владеет четвертью в 150-метровой квартире и автомобилем Мерседес-бенц С 180.

Зугура Рахматуллина

Зугура Рахматуллина Фото: ГД

Заработала в 2017 году примерно так же, как и в 2016-м: 5 100 522 и 5 036 420 рублей соответственно. Депутат владеет половиной 104-метровой квартиры, 181-метровым жилым домом и земельным участком под ИЖС площадью 1467 метров. В Москве проживает в служебной квартире площадью 87 квадратных метра. Передвигается на автомобиле Toyota land cruiser prado.

Супруг депутата заработал в 2017 году 613 100 рублей. Живет в Москве с супругой в служебной квартире, также бесплатно распоряжается 101-метровым жилым домом и 104-метровой квартирой.

Рафаэль Марданшин

Рафаэль Марданшин Фото: ГД

Отчитался о заработанной сумме в 5 441 893 рубля, это почти на полмиллиона больше, чем годом ранее – 5 080 443 рубля. В собственности у депутата земельный участок под ИЖС площадью 1008,00 квадратных метров, жилой дом с хозяйственными постройками 261 метр и газопровод низкого давления в 67 метров.

Супруга депутата внесла в семейный бюджет на миллион больше – 6 439 309 рублей. В собственности у нее 8 земельных участков: 6000, 4001, 6000, 4000, 5999, 4000, 6000 и снова 4000 метров. Также у нее в собственности нежилые помещения 528 и подвал 118 метров.

У Рафаэля Марданшина два автомобиля: Вольво ХС 60 и Тойота Камри, приобретенная в 2017 году, так как в декларации за 2016 год о «японке» ничего не сказано.

Рима Баталова

Рима Баталова Фото: ГД

По итогам 2017 года пополнила семейный бюджет на 6 474 658 рублей. Годом ранее она заработала на 1,2 миллиона больше – 7 641 891 рубль.

Депутат владеет 110-метровой квартирой. В Москве проживает в служебных 121-метровых апартаментах.

Супруг Риммы Баталовой заработал в 2017 году 548 813 рублей. В собственности у него только гараж площадью 27 «квадратов». Также у него в декларации указано бесплатное пользование квартирой площадью 110 квадратных метров, судя по всему, это квартира, принадлежащая супруге.

В собственности Римы Баталовой есть AUDI Q5 S Line, купленный не ранее двух лет назад: в предыдущие годы депутатства с 2011 по 2015 она предпочитала более бюджетные и, соответственно, дешевые автомобили корейской марки Hyundai.

Инга Юмашева

Инга Юмашева Фото: ГД

Рост доходов 2017/2016 в 2,3 раза – 4 727 877 и 2 068 544 рубля соответственно.

В собственности у депутата половина 62-метровой квартиры. Бесплатное пользование: служебной 81-метровой квартирой в Москве и еще одной 54-метровой квартирой. Передвигается депутат на автомобиле INFINITI G 25.

Рамзил Ишсарин

Рамзил Ишсарин Фото: ГД

Как и многие коллеги по законотворческой деятельности, Рамзил Ишсарин в 2017 увеличил свой доход по сравнению с годом 2016-м почти вдвое: 4 634 139 и 2 533 074 рубля соответственно.

В собственности у депутата 91-метровая квартира и скромные садовые «шесть соток» площадью 786 квадратных метра. Вместе с супругой депутат проживает в Москве в служебной 85-метровой квартире.

Супруга депутата при годовом доходе 4 млн 049 рублей владеет автомобилем Mazda CX-5. Также она бесплатно пользуется 91-метровой квартирой мужа.

На двух детей депутата записано бесплатное пользование квартирой отца.

Фарит Ганиев

Фарит Ганиев Фото: ГД

Заработал в 2017 году 5 080 483 рубля, в 2016 году в два раза меньше – 2 575 418 рублей.

Ни депутат, ни его супруга, ни его ребенок никаким имуществом, судя по декларации, не владеют. Живут в московской депутатской служебной 84-метровой квартире. Помимо этого, депутат бесплатно пользуется 50-метровой квартирой, его супруга бесплатно пользуется 68-метровой квартирой.

Ильдар Бикбаев

Ильдар Бикбаев Фото: ГД

В 2017 году заработал 5 020 113 рублей. Годом ранее его доход был в два раза меньше – 2 419 499 рублей.

Депутат владеет 1/3 квартиры общей площадью 65 «квадратов». В Москве он живет в 64-метровой «депутатской» квартире. Также Ильдар Бикбаев бесплатно пользуется жилым домом площадью 40 квадратных метров и гаражом в 24 метра. Тоже бесплатно.

Супруга народного избранника заработала в минувшем году 423 076 рублей. В собственности у нее треть квартиры площадью 65 квадратных метра, полквартиры в 33 «квадрата», также ей принадлежат 2/3 еще одной квартиры площадью 57 квадратных метра.

Машин у супругов Бикбаевых нет. Напомним, в этом году Бикбаев был замешан в крупном скандале. 8 февраля Госдума отказалась оплатить его поездки на внедорожнике. Бикбаев потратил в 2017 году на поездки в родном регионе сумму, почти вдвое превышающую бюджетный лимит. Как сообщил РБК, такое решение принял комитет Госдумы по регламенту.

Дело в том, что депутат, избиравшийся от одномандатного округа, превысил установленный Госдумой лимит средств, подлежащих возмещению из федерального бюджета. Речь идет об оплате аренды автотранспорта, который местные власти предоставляют депутатам, когда они приезжают в свой регион и ездят на встречи с избирателями или по иным своим депутатским делам.

Зариф Байгускаров Фото: ГД

В прошлом году Дума приняла решение повысить этот лимит до 830 тысяч рублей, но Бикбаев, по данным РБК, в 2017 году умудрился потратить на 700 тысяч рублей больше.

Зариф Байгускаров

Автор нашумевшего эпохального закона о «наконец-то!» бесплатном народном сборе валежника (правда, только с 1 января 2019 года – так что, будьте внимательнее!) заработал в 2017 году 5 076644 рубля. Годом ранее он заработал на полтора миллиона меньше – 3 428 890 рублей.

В собственности у по-настоящему народного депутата нет ни недвижимости, ни машины. В Москве он проживает в 97-метровых депутатских апартаментах, также бесплатно пользуется 95-метровой квартирой.

Судя по декларации, Зариф Байгускаров является единственным добытчиком в семье. Если не считать ребенка, который за 2017 год заработал 23 000 рублей. Зато, несмотря на незначительный доход, ребенок депутата владеет разного рода имуществом, в основном землей: земельный участок под ИЖС 1676 «квадратов», два огорода – 500 и 253 метра, половина квартиры 96 метров, гараж 16 метров, еще один гаражный бокс 20 метров, два хозяйственных строения 37 и 24 метра.

Алексей Изотов Фото: ГД

На второго ребенка депутата записана только половина 96-метровой квартиры.

Алексей Изотов

Бывший мэр Стерлитамака заработал в 2017 году 12 094 190 рублей. Годом ранее депутат Изотов заработал «всего» на миллион меньше – 11 099 247 рублей.

В собственности у него половина 100-метровой квартиры. В Москве он проживает в служебной квартире в 84 «квадрата». Также он бесплатно пользуется 176-метровой квартирой и 18-метровым гаражным боксом.

Супруга депутата отчиталась за 2017 год о 8 790 217 рублях. Ей принадлежит вторая половина 100-метровой квартиры и гаражный бокс на 18 метров.

Ребенок депутата является бесплатным пользователем 62-метровой квартиры.

Михаил Бугера Фото: ГД

На Алексея Изотова оформлены два автомобиля: Тойота LAND CRUISER 120 и MERCEDES-BENZ ML 350 BLU, купленный в 2017 году (в декларации за 2016 год был только «Крузак Прадо»).

Михаил Бугера

Заработал в 2017 году в полтора раза больше, чем в 2016-м: 4 677 968 и 2 934 177 рублей соответственно. В собственности депутата 48-ментровая квартира и половинка 102-метровой квартиры. В Москве он живет в 87-метровых депутатских командировочных апартаментах.

Супруга депутата заработала 15 719 рублей, владеет второй половинкой 102-метровой квартиры и автомобилем HONDA ACCORD.

Гаджимурад Омаров Фото: ГД

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Гаджимурад Омаров

Рост доходов в 2017 году по сравнению с 2016-м в 4 раза: 5 094 438 и 1 239 067 рублей соответственно. Депутат владеет 9 земельными участками под ИЖС и дачное строительство, а также для ведения подсобного хозяйства разной площадью от 1168 до 6000 квадратных метров. Также у него в собственности 7 жилых домов (включая 1 гостевой), площадью от 179 до 3181 метра. Также в его собственности два гаража, хозблок и дом охраны.

Супруга депутата заработала в 2017 году 1 976 377 рублей. В ее собственности земельный участок для дачного строительства площадью 2500 метров, земельный участок населенных пунктов площадью 40 034 метра, 1/6 часть 112-метровой квартиры. Передвигается супруга депутата на двух автомобилях: Mercedes-Benz S600 и Porsche Cayenne.

На ребенка депутата записано бесплатное пользование одним земельным участком и одним жилым домом.

Рифат Шайхутдинов Фото: ГД

НЕ ВХОДИТ ВО ФРАКЦИИ

Рифат Шайхутдинов

В 2017 году он не увеличил в два раза, как многие коллеги, а, наоборот, уменьшил в два раза свой доход, оставшись, правда, самым богатым депутатом от Башкирии: 21 997 727 рублей в 2017 году и 43 185 194 рубля в 2016 году.

Депутат владеет также и самой большой (среди депутатов от Башкирии) квартирой – 433 квадратных метра. Также у него в собственности огород 1500 квадратных метров и 12-метровое хозяйственное строение.

Рифат Шайхутдинов – единственный народный избранник от Башкирии, имеющий зарубежную собственность: половина хутора в Финляндии общей площадью 6809 квадратных метров.

У супруги депутата земельный участок под ИЖС 3000 метров, жилой дом 859 метров, еще один жилой дом 176 метров, квартира 78 метров, гараж, 141-метровая беседка и бассейн площадью 121 квадратный метр.

На четырех детей депутата записано бесплатное использование жилого дома 859 метров и земельным участком 3000 метров.