«Это может быть ваше последнее выступление»: глава Башкирии отчитал бизнес-омбудсмена

Сегодня, 16 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии произошел неприятный инцидент

Председатель Госкомитета по предпринимательству Римма Бойцова представила внешне вполне благополучный доклад о ситуации в подведомственной сфере. С ее слов получалось, что число предпринимателей неуклонно растет и продолжит расти дальше, и для этого в республике создаются необходимые условия.

Однако, как только Римма Бойцова завершила выступление, слово попросил уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ Флюр Асадуллин, который заявил, что ситуация на самом деле выглядит несколько иначе.

— У нас есть еще статистика от УФНС, и там немного другие цифры. Нужно посмотреть и соотнести с этими данными, — уточнил Флюр Асадуллин. — Со следующего года отменяется единый налог на вмененный доход. В прошлом году работало 40 тысяч предпринимателей, которые заплатили налогов на сумму примерно 1,7 млрд рублей. При переходе на популярную «упрощенку», для них налог вырастет в десять раз. Так что половина из них может позакрываться, поэтому мы на следующий год уже будем подсчитывать количество субъектов среднего и малого бизнеса за минусом 20-30%. Если даже часть из них перейдет на «упрощенку», в бюджет республик поступит уже 9 млрд рублей в виде налогов. Ставки по «упрощенке» у нас максимальные. Если их понизить хотя бы в два раза, то сумма налоговых поступлений все равно вырастет на 40%. Выпадающих доходов не будет. Все расчеты у меня есть.

По словам Флюра Асадуллина, сейчас Башкирия находится «в полной осаде», потому что вокруг все субъекты уже понизили ставки налогов по «упрощенке». Наши предприниматели регистрируются у них, и наши налоги, соответственно, уйдут в другие регионы. Часть закроются и уйдут в тень или в оптимизацию.

— Я, конечно, могу нарваться на вашу критику, но это не извечная мантра бизнес — снести налоги. Это реально острая ситуация. Я говорю в интересах около 100 тысяч представителей малого бизнеса, а это 80% от общего числа предпринимателей. Предлагаю сработать на опережение и поручить правительству разработать предложения и внести в Госсобрание, — подытожил Флюр Асадуллин.

Радий Хабиров молча выслушал его эмоциональную речь, поблагодарил и сурово резюмировал:

— Не все так, как вы говорите. Если выступаете, давайте достоверную информацию, иначе это ваше последнее выступление здесь, — произнес глава региона.

Затем он поручил первому вице-премьеру Андрею Назарову, который, к слову, слушал Флюра Асадуллина с мудрой улыбкой, проработать озвученную тему.