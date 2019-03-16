Стали известны кандидатуры на места глав трех районов Башкирии
Речь идет о чиновниках, которые сейчас временно исполняют обязанности руководителей муниципалитетов.
В пятницу, 15 марта, на заседании президиума регионального политсовета «Единой России» были поддержаны кандидатуры, временно исполняющие обязанности глав в Аскинском, Дюртюлинском и Ишимбайском районах. Об этом сообщаетя на сайте «Единой России».
Так, в Аскинском районе поддержкой партии заручился заместитель главы администрации по социальным вопросам и кадровой политике Ришат Дихин, который ранее работал в Союзе писателей республики и Министерстве образования РБ.
В Дюртюлинском районе единороссы оказали доверие заместителю главы администрации – начальнику управления сельского хозяйства Рифу Юсупову, о котором известно, что он является доктором сельскохозяйственных наук и имеет научные труды и монографии. В 2003-2017 годах Юсупов руководил администрацией Чекмагушевского района.
В Ишимбайском районе поддержку от «Единой России» получил заместитель главы администрации Азамат Абдрахманов. Он ранее был директором Республиканского центра социально-психологической помощи семье, детям и молодежи, а также работал в Госкомитете РБ по молодежной политике, администрации президента РБ и регионального парламента.
- Все кандидатуры получили поддержку врио главы республики Радия Хабирова. Рекомендуем фракциям партии в районных советах внести предложения о поддержке вышеназванных кандидатур при подведении итогов конкурсов, - сказал врио руководителя регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.
В Аскинском районе конкурс пройдет 27 марта, в Дюртюлинском и Ишимбайском районах – 19 марта.