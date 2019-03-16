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Парламент Башкирии: Есть ли дискуссии между депутатами и фракциями
Сюжеты:
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Парламент Башкирии: Есть ли дискуссии между депутатами и фракциями

Вчера, 11:29ПолитикаРазиф АбдуллинФото: bashkortostan.er.ru
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