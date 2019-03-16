Парламент Башкирии: Есть ли дискуссии между депутатами и фракциями

Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан является одним из самых многочисленных региональных парламентов. Сегодня в нем работают 110 депутатов. Самый большой депутатский актив у фракции «Единая Россия», которая объединяет более 2/3 народных избранников в Курултае РБ (78 депутатских кресел), далее идут КПРФ (15 мандатов), ЛДПР (7), «Справедливая Россия» (5), а также два парламентария представлены от «Патриотов России» и один депутат есть у «Зелёных».

Высказать свое мнение о наличии дискуссии в башкирском парламенте мы попросили лидера самой большой фракции Госсобрания, вице-спикера Рустама Ишмухаметова.

- Не диктует ли «Единая Россия» всем свою повестку?

- Действительно, сегодня «Единая Россия» – по числу депутатов явно доминирует в региональном парламенте, что, однако, нельзя отождествлять с однопартийностью и отсутствием межпартийного сотрудничества.

В Курултае республики помимо партии власти представлены еще шесть партийных организаций – это КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «Зеленые». Тем более в нынешнем созыве Госсобрания другие партии представлены значительно шире, чем в пятом составе.

Они постоянно взаимодействуют с избирателями и между собой, продвигают предвыборную программу своей партии, и выдвигают инициативы для решения тех или иных проблем в обществе, что, собственно, и называется законотворчеством.

Именно в постоянном диалоге, дискуссии вырабатываются многие законопроекты, выносятся на общее обсуждение документы.

В Госсобрании-Курултае мы регулярно проводим круглые столы и рабочие встречи по актуальным проблемам (ТКО, противодействие незаконному обороту алкоголя, нормализация экологической ситуации в Сибае и т. д.), куда приглашаем представителей органов исполнительной власти, иных надзорных организаций, общественность и различных экспертов. Причем, у нас отсутствует практика задавать представителям министерств только удобные им вопросы.

Во время диалога представитель любой партии может задать вопрос министрам и вице-премьерам. Например, чиновники докладывают позицию ведомств при рассмотрении проектов федеральных и республиканских законов, их реализации на заседаниях профильных комитетов, либо во время заседаний парламента республики, и право задать вопрос, что-либо уточнить или возразить есть у каждого депутата, неважно при этом, от какой он шел партии на региональных выборах.

- Как вы считаете, есть ли необходимость в других фракциях? Как осуществляется взаимодействие между фракциями?

- В Госсобрании нет комитетов и комиссий, которые бы состояли исключительно из депутатов-единороссов, поэтому каждая политическая партия вносит что-то свое во все законопроекты. Затем законодательные новеллы дошлифовываются и становятся законами.

Решения сложных вопросов всегда готовятся коллегиально, с участием представителей других партий, к тому же при каждом комитете у нас созданы экспертные советы, в их составе работают представители всех региональных отделений зарегистрированных в Башкирии партийных организаций, а не только парламентские старожилы.

Как руководитель фракции «Единой России» в Курултае РБ скажу, что даже внутри нашего объединения есть разные мнения и открытые дискуссии, а горячие споры – довольно распространенное явление. Ведь у нас есть как одномандатники, которые имеют «наказы» от избирателей своего избирательного округа, так и депутаты, победившие по партийным спискам. Мне, как вице-спикеру, важно, чтобы в парламенте Башкирии вырабатывалось консолидированное решение, с учетом абсолютно всех здравых предложений.

- Выстроена ли работа фракции «Единой России» с местными советами депутатов и федеральным центром?

- Фракции «Единой России» активно взаимодействуют не только между собой, но и со своими однопартийцами из Государственной Думы и из местных муниципальных советов, горсоветов республики. Первые транслируют общие принципы на уровень региона, а уже здесь мы адаптируем их и стараемся донести свои идеи до каждого муниципалитета.

Не всегда то, что кажется правильным на федеральном уровне, может быть полностью перенесено в субъект РФ, без учета региональной специфики, приспособления к конкретной социальной среде, той же сельской территории. Необходимо учитывать местные особенности, мнение жителей городов и районов.

Для меня, как руководителя Совета руководителей фракций партии «Единая Россия» в городах и районах республики, постоянная коммуникация с населением является обязательным показателем качественной работы депутатского корпуса.

Хотел бы подчеркнуть, что на муниципальном уровне руководители фракций – это не столько партийные функционеры, сколько лидеры общественного мнения, пришедшие в партию для учета и продвижения мнения населения. Они хорошо знают локальные проблемы, видят механизмы их разрешения, а потому часто предлагают свои проекты и гражданские инициативы. Это уважаемые и известные на местах руководители, работающие в первую очередь с людьми, выступающие трансляторами общественного мнения в нашу партию.

В итоге у нас формируется прямой диалог, как внутри партии – сверху вниз, и снизу вверх, так и между партией и населением. Это способствует дальнейшему развитию нашей партии, доверию к ней избирателей, а самое главное - качеству законотворчества в целом.

Отмечу, что «Единая Россия» – это не кадровая, застывшая в своем развитии партия, а массовая политическая организация, которая пополняется новыми членами – активистами, лидерами общественного мнения, меняется, в том числе за счет взаимодействия с другими политическими силами.

Собственно, это имел в виду врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров во время недавней встречи с руководителями фракций нашей партии на местах. Необходима совместная выработка важных для республики решений с опорой на консолидированную позицию от самых различных политических партий и организаций.

Мнения политологов

- Сегодня мы видим положительные результаты работы исполнительной власти по формированию качественного состава законодательного собрания и повышению активности депутатов, считает политолог Евгений Соболев. - Стоит подчеркнуть, что руководство республики не просто стремится переложить ответственность на депутатов, а пытается сделать из них активных участников политического процесса и процесса преобразований в республике. Причём это касается не только депутатов-единороссов, но и представителей других партий, у которых за годы доминирования «Единой России» могла возникнуть аппатия и представление о бессмысленности какой-либо активности, как в Курултае, так и за его пределами.

- В нашем прогнозе к выборам в Госсобрания 2018 года мы отмечали как главную проблему отсутствие у республиканских отделений российских партий именно региональной «повестки дня», - говорит политолог, кандидат философских наук Сергей Семенов. - В то же время, прогнозируя многопартийный парламент республики, мы полагали, что он «будет дискуссионным».

- В сегодняшнем Госсобрании-Курултае есть четыре фракции и представлены ещё депутаты от двух партий - но с дискуссиями по региональным проблемам дело по-прежнему не сильно продвинулось, - отметил он. - Хотя проблем хватает, а новая исполнительная власть Башкортостана сейчас вполне настроена на политическое сотрудничество со всеми реальными общественными силами. Заметна в политическом поле РБ лишь переизбравшаяся вновь представитель партии «Зелёных», вполне подтвердившая поговорку «и один в поле воин». А вот лидеров общественного мнения из коммунистов, от ЛДПР, и др. «и не слышно, и не видно».

- Похоже, что депутаты решают какие-то свои проблемы, или их изначально по каким-то «не таким» критериям подбирали, - продолжил Сергей Семенов. - К жизни же республики близки только депутаты от партии власти «Единой России» - хотя бы по своей связи с исполнительной властью. Конечно, депутаты других партий не могут сами проводить свои инициативы. Но они могут предлагать и власти, и парламенту и, главное, обществу свои варианты решения актуальных проблем. Кстати, совсем не обязательно только критиковать - многие поддержанные обществом предложения вполне может реализовать и власть.