Уфимец Чайченко предупредил Эллу Памфилову о возможных нарушениях 18 марта

Уфимец Станислав Чайченко сегодня записал видеообращение к председателю Центральной избирательной комиссии России Элле Памфиловой. В нем он предостерег от повторения ситуации 2016 года, когда, по его словам, официальные результаты выборов в Демском районе Уфы отличались от реальных минимум на 50%.

- На всех участках, с которых вы дали нам видеозаписи, приписки составили более 50%, - сказал Станислав Чайченко. – Карусельщиков было сотни человек, они голосовали десятки раз. И что – кого-то посадили? Нет.

Уфимец в связи с этим предупредил, что он и его соратники сделают все возможное, чтобы выборы прошли честно.