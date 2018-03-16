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Требующие отставки Хамитова уфимцы на пятый день прекратили голодовку
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
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Требующие отставки Хамитова уфимцы на пятый день прекратили голодовку

Сегодня, 16:05ПолитикаМарат ГареевФото: Марат Гареев/ mkset.ru
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