Рустэм Хамитов: В зоне риска – 6 000 участников долевого строительства

На официальном сайте телеканала «Россия Башкортостан» появились анонсы интервью главы региона Рустэма Хамитова, которое будет показано завтра, 16 марта, в 13.30 уфимского времени.

В интервью Рустэм Хамитов ответил на вопросы об обманутых дольщиках.

- Для власти это огромная финансовая, организационная и моральная нагрузка, сказал он. - Порой каждый день угрожают протестными акциями, голодовками. Я буквально вчера вёл переговоры, правда, телефонные, с возможными участниками различных протестных акций. Я общаюсь с ними лично, точно также переживаю, как и эти люди. Это просто несчастье, общее несчастье и общая такая большая и крупная проблема, которую создали нам застройщики.

По словам Хамитова, в Башкирии официально насчитывается полторы тысячи обманутых дольщиков. Плюс есть дольщики в зоне риска - их почти шесть тысяч. Чтобы каждому предоставить квартиру, нужно 10-15 млрд руб.

- В течение 2018 года мы примерно половину объектов доведём до ума, в 2019 году ещё процентов 30-35, а оставшиеся 15-20 процентов - это 2020 год, - сказал Рустэм Хамитов. - Но наша задача - дать людям жильё. И, к сожалению, даже в этой ситуации мы видим спекуляции. Есть застройщики, которые принуждают своих дольщиков к протестным акциям, голодовкам, думая, что власть сейчас возьмёт из бюджета и даст застройщику денег на то, чтобы дом завершили.

Рустэм Хамитов подчеркнул, что муниципалитеты также должны нести на себе ответственность за дольщиков. Потому что они выдают разрешение на строительство, оформляют площадки, подбирают застройщиков, проводят конкурсные процедуры.

- Но люди с плакатами приходят сюда, в Белый дом, - отметил Рустэм Хамитов. - И когда я общаюсь с обманутыми людьми, они говорят: «У нас другой защиты нет кроме вашей». Поэтому они идут сюда. Мы эту защиту обеспечим в юридическом плане, финансовом и организационном плане. Это вопрос решим, мы обязаны его решить, у нас нет других вариантов. Только нужно время.

Да, время, действительно необходимо. Как только Рустэм Хамитов пришел к власти, он поручил правительству решить проблему обманутых дольщиков до 2012 года. И хотя тогда тем людям, кто обращался к власти за помощью, удалось помочь, в республике появилась новая волна обманутых дольщиков. Только в этом году в республике люди, доведенные до отчаяния, шесть раз объявляли голодовку, чтобы привлечь внимание к своим проблемам.