Лидер КПРФ Башкирии о поддельных подписях штаба Грудинина: Это провокация!

Главный коммунист Башкирии заявил, что акт подделки подписей трех доверенных лиц Павла Грудинина в республике — провокация.

- Наши доверенные лица пока не выяснили, кто подделал их подписи. Сегодня-завтра мы будем заниматься принятием мер. Получается, что в УИК принимали документы и с подделанными подписями и вообще без подписей,- заявил Кутлугужин.

При этом в ЦИК Башкирии члены партии КПРФ обращаться в связи с этим пока не намерены.

- От них идут только отписки. Пока заниматься будем сами, - прокомментировал Юнир Кутлугужин.

В региональном штабе КПРФ нам пояснили, что у кандидата в президенты РФ Павла Грудинина в республике официально всего 6 доверенных лиц: Ян Двинский, Владислав Кучин, Рустам Хафизов, Евгений Романчиков, Саид Закиров, Асхат Магасумов. При этом трое из них являются членами партии КПРФ, остальные — беспартийные.

О том, что в КПРФ заявили о подделке подписей трех доверенных лиц Павла Грудинина в республике, написали «Эхо Москвы в Уфе». По данным регионального отделения партии, как минимум в 25 участковых комиссиях Уфы места членов УИК от Павла Грудинина получили незнакомые штабу кандидата люди. Это зафиксировано в Калининском, Октябрьском, Советском районах Уфы. Подо всеми уведомлениями стояли подписи Владислава Кучина, Рустама Хафизова и Яна Двинского. Доверенные лица отрицают подлинность этих подписей.