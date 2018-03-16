ИА Regnum: “Голос” готовит информационую атаку на выборы президента России

Сегодня на телеканале НТВ показали отрывок беседы председателя правления «Европейской платформы за демократические выборы» (EPDE) Штефани Шиффер с Лилией Шибановой, фактическим руководителем движения “Голос”. Шибанова призналась собеседнице, что “Голос”намерен провести информационную атаку на выборы президента России, сообщает Regnum.ru.

По словам Шибановой, уже в следующий день после выборов, в 11 часов утра, в интернете появится вся информация о массовых нарушениях на выборах, собранная членами движения. Активисты “Голоса” ставят цель придать эту информацию широкой огласке.

По мнению корреспондента Regnum.ru, Лилия Шибанова в этой беседе раскрывает основную задачу движения “Голос” – “очернить предстоящие выборы президента и создать негативный информационный фон вокруг них для того, чтобы на Западе был повод их не признать”.

В беседе также прозвучало, что организацией готовятся так называемые паспорта регионов, где будут отмечены электориальная статистика и массовые нарушения. Совету по правам человека, членом которой является Лилия Шибанова, удалось договориться с ЦИК об отправке в регионы специальных мониторинговых групп.

По их плану, пока ЦИК в течении недели после выборов будет готовить отчет о результатах выборов, эти группы проверят наиболее подозрительные участки. Членам мониторинговых групп разрешили смотреть видео, списки избирателей, открывать ящики с бюллетенями.

- В конце марта мы реально можем показать, как ЦИК грязно выполнил свои обещания, как администрация среагировала, потому что сейчас они говорят, покажите нам, где были нарушения, мы не примем результаты этих участков, — заявила Шибанова.

Основной проект “Голоса” в период предвыборной кампании – интерактивная карта нарушений на выборах президента РФ.