Борис Титов в Уфе: Я готов возглавить правительство
Сегодня, 19:15ПолитикаМарат ГареевФото: Марат Гареев/ mkset.ru
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На каких условиях он готов это сделать, кандидат в президенты рассказал на встрече с избирателями.
Сюжеты: Выборы-2018
На встрече с избирателями, которая прошла в Уфе в последний день, когда разрешена агитация, Борису Титову задали вопрос: готов ли он возглавить правительство страны после выборов. Дело в том, что по закону избранный глава государства должен будет сформировать новое правительство.
- Я готов возглавить правительство России, но при определенных условиях: если у меня будут полномочия развивать и продвигать "Стратегию Роста", - ответил кандидат.
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Фото: Марат Гареев, Mkset.ru
Речь идет о программе социально-экономического развития России, разработанной Титовым, которая является его предвыборной программой.
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