«Потеряли пацана»: житель Нефтекамска снял клип в честь ухода мэра Мавлиева в Уфу

«Потеряли пацана»: житель Нефтекамска снял клип в честь ухода мэра Мавлиева в Уфу
«Потеряли пацана»: житель Нефтекамска снял клип в честь ухода мэра Мавлиева в Уфу
Сегодня, 10:06ПолитикаАнастасия ДенисенкоФото: Скриншот с видео
В клипе он перепивает известную песню «Потеряли пацана». Как отмечает автор ролика, «это первый бывший, о котором ты будешь думать хорошо».

Совсем недавно, в понедельник 14 февраля, Ратмир Мавлиев сложил свои полномочия и ушел с должности мэра Нефтекамска, чтобы занять аналогичный пост в Уфе. Об этом записал ролик житель города, в котором Мавлиев отработал три года.

Спасибо за все, Ратмир Рафилович! Обещайте, когда вам будет скучно, пересмотреть это видео и снова Алга! — написал автор ролика.

Напомним, что уже сегодня состоялось первое оперативное совещание мэрии с участием Ратмира Мавлева. На нем он уже успел поругать глав муниципалитетов за плохо убранные дворы и сообщил, что будет регулярно прогуливаться по улицам, чтобы следить за их состоянием.

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