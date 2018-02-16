В Башкирии будут развивать Центр развития территорий

Глава Башкирии Рустэм Хамитов на заседании инвестиционного форума «Сочи-2018» сообщил, что в Башкирии будет создан Центр развития территорий. Об этом он заявил во время своего выступления на панельной сессии «Моногорода: проектируем будущее», где отчитался о работе по формированию территорий опережающего социально-экономического развития на базе моногородов региона
- Те, кто давно работают во власти, знают, сколько было разных новаций, предложений. Мы уже стали в определённой мере информированными оптимистами, что по сути равно пессимистам. Но в данном случае программа развития моногородов сработала. В самом начале этого процесса тоже казалось, что не получится, что-то засбоит, не выйдет. Вышло, -сказал он.
Он выразил благодарность команде, которая «вытащила эту гигантскую работу» и «привела в чувство значительное количество территорий нашей страны», а также «помогла продвижению вперед по всем направлениям». Глава Башкирии считает, что люди, которые живут в этих моногородах стали «пусть немного, но счастливее».
Он отметил, что программа моногородов в Башкирии очень нравится и по ней в республике активно работают.
- Хочу сказать, что основные принципы работы с моногородами пытаемся распространить на все наши муниципалитеты. Мы приняли республиканскую программу развития моногородов, которая помогает федеральному большому проекту. Мы работаем над тем, чтобы те города, которые по разным причинам не попали в этот проект, тоже двигались вперёд по аналогичной программе, - сказал он. - Недавно мы приняли решение, что будем создавать Центр развития территорий. Он будет действовать в соответствии со схемой работы с моногородами. То есть эту практику мы переносим на все наши муниципалитеты.