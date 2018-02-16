В Башкирии будут развивать Центр развития территорий

Об этом сообщил глава региона Рустэм Хамитов.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов на заседании инвестиционного форума «Сочи-2018» сообщил, что в Башкирии будет создан Центр развития территорий. Об этом он заявил во время своего выступления на панельной сессии «Моногорода: проектируем будущее», где отчитался о работе по формированию территорий опережающего социально-экономического развития на базе моногородов региона

- Те, кто давно работают во власти, знают, сколько было разных новаций, предложений. Мы уже стали в определённой мере информированными оптимистами, что по сути равно пессимистам. Но в данном случае программа развития моногородов сработала. В самом начале этого процесса тоже казалось, что не получится, что-то засбоит, не выйдет. Вышло, -сказал он.

Он выразил благодарность команде, которая «вытащила эту гигантскую работу» и «привела в чувство значительное количество территорий нашей страны», а также «помогла продвижению вперед по всем направлениям». Глава Башкирии считает, что люди, которые живут в этих моногородах стали «пусть немного, но счастливее».

Он отметил, что программа моногородов в Башкирии очень нравится и по ней в республике активно работают.