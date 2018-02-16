Процесс «о малом народе» в Уфе: истица не приехала в суд из-за угроз

Медиакорсеть сообщает подробности судебной тяжбы между представительницами башкирской и русской национальностей.

Сегодня, 16 февраля, судья Уфимского районного суда Алексей Кузнецов вынес свое решение по иску активистки Конгресса башкирского народа Альфии Узянбаевой к общественнице, члену комитета по языковой политике Собора русских РБ Галине Лучкиной. Напомним, суть иска заключалась в том, что Альфию Узянбаеву возмутило высказывание Галины Лучкиной о том, что башкиры являются малым народом, прозвучавшее в радиоэфире.

Примечательно, что в расстановке сил на процессе произошли существенные изменения. На сей раз Альфия Узянбаева не явилась на процесс, доверив представлять свои интересы адвокату Айдару Валитову. При этом в зале присутствовала солидная группа ее поддержки, состоявшая из женщин и мужчин разного возраста. Одна из девушек-башкирок держала в руке яркий зелено-синий флажок с надписью «Башкорт».

Галина Лучкина на финальное заседание пришла с адвокатом, хотя на предыдущих заседаниях обходилась без него. Ее адвокатом выступил известный правозащитник Евгений Кареев, который не преминул в ходе процесса несколько раз напомнить, что он судился «и с Рахимовым, и с Путиным, и с Кроношпаном».

В суде сегодня выступила кандидат искусствоведческих наук Гулькай Шагапова, работающая в Башгосуниверситете, представившая свое экспертное мнение о высказывании Галины Лучкиной. Ее продолжительное выступление свелось к тому, что никаких оснований для того, чтобы называть малым башкирский народ, насчитывающий около 1 млн 600 тысяч человек, нет.

Когда дело дошло до прений сторон, адвокат Евгений Кареев не стал углубляться в тонкости разногласий между истицей и ответчицей, а свел всё к юридическому казусу. В течение процесса несколько раз он несколько раз заявил, что ни он, ни его доверительница не собираются давать пояснения по сути дела, поскольку считают Альфию Узянбаеву ненадлежащим истцом.

- В репликах Галины Лучкиной не прозвучала конкретно фамилия Узянбаевой, поэтому выступать истцом в данном случае она не может. Защищать интересы башкирского народа в данном случае могли бы прокуратура или башкирские организации, но не частный человек, никакого упоминания о котором в репликах моей доверительницы нет, - сказал Евгений Кареев.

Данное заявление несколько обескуражило представителей группы поддержки Альфии Узянбаевой. Ее адвокат попытался возразить оппоненту, сделав акцент на том, что его клиентка является по национальности башкиркой, доказательством чему являются представленные в суде свидетельства о рождении и о браке.

- Моя доверительница является башкиркой и поэтому она восприняла слова Галины Лучкиной о том, что башкиры являются малым народом оскорбительными для себя, - пояснил адвокат Айдар Валитов.

В исковом заявлении самой Альфии Узянбаевой, которое зачитывал судья, кстати, прозвучало несколько раз упоминание о том, что истица испытала душевные страдания после памятного выступления Галины Лучкиной в радиоэфире. Когда знакомые из других регионов стали спрашивать у Альфии Узянбаевой, как она чувствует себя в качестве представительницы малого народа, истица почувствовала себя оскорбленной.

В тексте искового заявления также проскочила фраза о моральном вреде, причиненном истице, но никакой суммы, в которую она его, возможно, оценивает, так и не было названо.

По окончании прений судья удалился в совещательную комнату. А в зале заседаний началось активное обсуждение возможного содержания будущего судебного решения.

Адвокат Евгений Кареев, увидев среди публики кого-то из своих знакомых, сообщил, что, по его мнению, дело можно считать выигранным, поскольку его довод о ненадлежащей истице опровергнуть невозможно. При этом в качестве примера он привел свежий иск олигарха Дерипаски к эскортнице Насте Рыбке.

- Проститутка конкретно назвала Дерипаску и поэтому он потребовал защиты чести и достоинства. Если бы она высказалась обо всех миллиардерах, не называя имен, то Дерипаска оказался бы ненадлежащим истцом, - пояснил Евгений Кареев.

С победным видом он ненадолго вышел из зала, и этого времени хватило, чтобы завязалась словесная перепалка между Галиной Лучкиной и сторонницами Альфии Узянбаевой.

- А если с скажу, что Башкирия – это малая родина, вы тоже будете судиться? – обратилась Галина к башкиркам, вызвав у них взрыв негодования.

Но тут в зал вернулся Кареев и поспешил пресечь разгоравшийся конфликт, заявив, что не нужно поддаваться на провокации. Галина Лучкина осталась сидеть в довольно напряженной позе, чувствовалось, что ей было трудно сдерживать эмоции.

Появившийся в зале судья сообщил, что он принял решение оставить исковые требования Узянбаевой без удовлетворения.

Кстати, приглашенный в суд по настоянию истицы переводчик, представившийся сотрудником Башгосуниверситета, который дал подписку об ответственности за возможное искажение ее текста в случае неверного перевода, так и остался без дела. Его услуги не понадобились.

Адвокат истицы Айдар Валитов сообщил, что не согласен с решением суда и будет подавать апелляцию в Верховный суд Башкирии.

Корреспонденту Медиакорсети удалось пообщаться с истицей, которая разместила на своей странице в соцсети новость о решении суда со следующим комментарием: «Судья РБ вообще поддерживает экстремизм в Башкортостане!!! Нашим Путин не Закон!!».

В качестве аргумента в свою пользу она прислала ссылку на выступление главы государства на коллегии Генпрокуратуры России, в котором Владимир Путин призвал стражей порядка эффективно бороться «со всем, что мешает устойчивому, динамичному развитию страны, ограничивает возможности для самореализации людей, несет угрозу их свободам». О каких конкретно проявлениях экстремизма, которые поддерживает судья Алексей Кузнецов, в данном случае ведется речь, Альфия Узянбаева не уточнила.

- Если суд посчитал нас малым народом, то общественники могут требовать субсидии для сохранения народа по национальному признаку, как это делают малые народы Крайнего Севера, - высказалась Альфия Узянбаева.

При этом она прояснила причину, по которой не явилась на судебное заседание.

- Ранее были угрозы, на заявления которых МВД РБ отписалось. Угрозы жизни и расправы моей семье - об этом я не афиширую пока. Но тоже готовлю жалобу на бездействие МВД РБ в Кремль, - сообщила Альфия Узянбаева Медиакорсети.

По ее словам, серьезнее всего она восприняла угрозу, которая через соцсети поступила ей от от некоего человека связанного с общественным движением в Сибае. Дальнейшие пояснения Альфия Узянбаева обещала дать позднее, если угрозы повторятся.