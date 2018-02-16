Башкирия и Владимирская область подписали соглашение о сотрудничестве

Глава Башкирии Рустэм Хамитов и губернатор Владимирской области Светлана Орлова подписали соглашение между правительством республики и администрацией о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, - следует из сообщения на официальном сайте главы республики. Документ подписан сроком на пять лет для развития и укрепления двухсторонних связей.