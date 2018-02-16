Башкирия и Владимирская область подписали соглашение о сотрудничестве
Глава Башкирии Рустэм Хамитов и губернатор Владимирской области Светлана Орлова подписали соглашение между правительством республики и администрацией о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, - следует из сообщения на официальном сайте главы республики. Документ подписан сроком на пять лет для развития и укрепления двухсторонних связей.
Планируется, что регионы будут сотрудничать в области торговли и инвестиций, сельского хозяйства, лесной промышленности, науки и высоких технологий, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и градостроительства, образования, здравоохранения, экологии, культуры, спорта и туризма. Также предполагается обмен опытом в сфере законотворчества, реализации государственной национальной и молодежной политики, трудовых отношений и социальной политики, информатизации и связи, средств массовой информации.