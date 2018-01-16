Сестра сгоревшего в Башкирии: Он жаловался на боли, врачи его не принимали

Официальных комментариев от медиков по поводу публичного акта самосожжения пока не последовало.

Сестра 39-летнего Дмитрия Рудова рассказала, как он провел последние дни накануне ЧП. По словам Ольги Рудовой, ее брат страдал подагрой и очень плохо чувствовал себя.

- Дима жаловался на сильные боли, звонил в поликлинику, просил прийти терапевта, но к нему не приходил никто, - процитировал «Коммерсант-Уфа» сестру пострадавшего мужчины. – Не знаю, как у вас в Уфе, но у нас, чтобы попасть к терапевту, нужно за две недели записаться. Дима звонил, требовал! Приходил в больницу. Но его не принимали».

Эти слова косвенно подтверждают и очевидцы вчерашнего ЧП на центральной площади Ишимбая. Люди, оказавшиеся рядом с Дмитрием Рудовым после того, как удалось сбить с него пламя, рассказали в соцсетях, что до приезда врачей он находился в сознании и успел сообщить, что решил расстаться с жизнью, потому что постоянно испытывал нестерпимые боли из-за подагры, а врачебную помощь и болеутоляющие препараты получить никак не мог.

Напомним, вчера, примерно в полдень, соцсети и СМИ буквально «взорвались» сообщениями об акте самосожжения, происшедшем на глазах у многих жителей Ишимбая. Сообщения сопровождались жуткими фотографиями полуобнаженного мужчины с ожогами, лежавшего на снегу.

Как рассказали свидетели происшедшего, данный поступок, судя по всему, мужчина спланировал заранее. Позднее также появилось видео с камер уличного наблюдения. Придя на площадь перед зданием местной администрации, он разложил на снегу коврик, затем снял свою куртку, присел, облил себя горючей жидкостью и поджег. Пылающий, как факел, человек покатился по снегу, пытаясь сбить пламя. К нему подбежали прохожие и стали сбивать с него пламя и засыпать снегом.

На место происшествия прибыла охрана, за ней – медики, которые увезли обожженного мужчину на скорой. У него сильно пострадали голова и спина. Как выяснилось позднее, ожоги составили около 80 процентов кожного покрова.

Как стало известно Медиакорсети, за месяц до происшедшего мужчина отправлял письмо в адрес президента России Владимира Путина. Он сообщил, что был незаконно уволен с работы в «Газпром Нефтехим Салават».

По словам Рудова, поводом для увольнения стал конфликт с непосредственным руководителем.

В том же письме Дмитрий жаловался, что ему не дают инвалидность в связи с подагрой, для лечения которой необходимы дорогостоящие лекарства. Приобрести их без оформления инвалидности Рудов не имел возможности. По предварительной информации, Рудов также был пациентом психоневрологического диспансера.

По данному факту вчера было возбуждено следкомом уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

- Следователям предстоит выяснить, имело ли место доведение до самоубийства со стороны кого бы то ни было или причиной происшедшего несчастья стали личные мотивы. Известно, что в следственное управление и территориальный следственный отдел пострадавший ранее не обращался. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следкоме.

Пресс-секретарь Минздрава Башкирии Светлана Кускарбекова сообщила Медиакорсети, что официальный комментарий по поводу происшедшего в Ишимбае ЧП будет предоставлен в ближайшее время.

Для справки

Подагра – это болезнь обмена веществ, при которой соли мочевой кислот (известные, как ураты) откладываются в суставах. Это старая болезнь, которая была известна еще во времена Гиппократа. Сейчас подагра считается редким заболеванием, ею страдают 3 человека из 1000.

От подагры страдают все суставы, начиная от суставов пальцев рук до суставов пальцев ног. Признаками подагры является появление на руках или ногах наростов, при этом уровень мочевой кислоты значительно повышен. Больной может ощущать на пораженных участках довольно интенсивную боль. Такие соляные отложения в суставах мешают вести полноценную жизнь.