Стала известна дата выборов президента России
Сегодня, 16:21Политика
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Совет федерации назначил выборы президента России в 2018 году на 18 марта.
Как сообщает издание Dni.ru, ранее действующий руководитель страны Владимир Путин заявил о том, что будет участвовать в предвыборной гонке. О своих президентских амбициях также рассказали и другие политические и общественные деятели, например лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава КПРФ Геннадий Зюганов и телеведущая Ксения Собчак.
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