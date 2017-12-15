Стала известна дата выборов президента России

Совет федерации назначил выборы президента России в 2018 году на 18 марта.

Как сообщает издание Dni.ru, ранее действующий руководитель страны Владимир Путин заявил о том, что будет участвовать в предвыборной гонке. О своих президентских амбициях также рассказали и другие политические и общественные деятели, например лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава КПРФ Геннадий Зюганов и телеведущая Ксения Собчак.