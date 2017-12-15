Глава Башкирии: Власть должна быть честной, ответственной и справедливой

Такими словами Рустэм Хамитов приветствовал судейский корпус Башкирии.

Сегодня, 15 декабря, судьи Башкирии отметили 95-летний юбилей своей системы в регионе торжественным собранием с концертом в ГКЗ «Башкортостан».

- Сегодня в обществе растёт спрос на справедливость как безусловную нравственную ценность. Для людей важно, чтобы судебная система гарантировала неотвратимость наказания для всех, кто преступил закон, чтобы принятое судом решение имело правовую и моральную поддержку, - отметил глава Башкирии. - Власть всегда и во всем должна быть честной, ответственной и справедливой. Понимание этого значимо для всех ее ветвей – законодательной, исполнительной и, конечно же, судебной.

Затем, совершив краткий экскурс в историю отечественного судейства, Рустэм Хамитов обрисовал портрет «идеального судьи», которому, по его мнению, должны быть присущи такие качества как непредвзятость, независимость, бескорыстие, гуманность и высочайший профессионализм. Насколько много идеальных судей в региональной отрасли, глава Башкирии не уточнил, но зато рассказал, как в республике укрепляется материальная база судейского корпуса.

- В результате информатизации деятельности судебных органов повысилась скорость документооборота и, что очень важно, открытость в их работе. При поддержке республики только за последние годы справили новоселье Салаватский и Миякинский районный суды, Иглинский межрайонный и Белебеевский городской суды. В этом году проведено благоустройство помещений судебных участков мировых судей в Благоварском, Аскинском, Хайбуллинском, Абзелиловском районах. Выделяются дополнительные площади для залов судебных заседаний, - уточнил Рустэм Хамитов. - Конечно же, эта работа будет продолжаться до тех пор, пока мы полностью не наведём порядок с точки зрения материально-технического обеспечения и размещения наших судей… Уверен, что судейский корпус Башкортостана и впредь будет успешно решать стоящие перед ним важнейшие задачи.

После таких слов глава Башкирии лично вручил государственные наград лучшим работникам судебной системы Башкирии и высказал напутствие.