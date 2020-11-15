Премьер-министр Башкирии признал своё «слабое место»

Премьер-министр Башкирии признал своё «слабое место»

Вчера, 16:58ПолитикаТатьяна МайороваPhoto: Facebook.com
Андрей Назаров, оказавшись на посту председателя правительства Башкирии, осознал ценность такой науки, как социология.

Накануне, 14 ноября, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров опубликовал на своей странице в соцсетях интересный пост, в котором признался в том, что ранее недооценивал важность социологии. Таким образом глава башкирского правительства поздравил социологов с их профессиональным праздником.

По его словам, предпринимателю, каковым он в основном был до недавнего времени, социология особо не требовалось, но для политики эта наука крайне важна.

- Сфера твоих интересов и ответственности резко расширяется - в него попадает почти вся общественная жизнь. Постепенно ты начинаешь к этому привыкать, - констатировал руководитель правительства Башкирии.

По его мнению, работа политика предполагает повышенное внимание к трендам и закономерностям.

- Ты как бы вновь и вновь изобретаешь велосипед, - написал Андрей Назаров, подчеркнув, что социология уже давно изучила многое из того, до чего чиновникам приходится в процессе работы доходить своими собственными силами.

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