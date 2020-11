«Мир скукоживается». Глава Башкирии высказался о минусах работы в режиме онлайн

Радий Хабиров заверил, что все равно не прекратит поездки по Башкирии и обеспокоен судьбой геопарка «Янган-Тау».

Накануне, 14 ноября, глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях опубликовал весьма прочувствованный пост, затронувший сразу несколько важных тем. Прежде всего глава региона посетовал, что из-за необходимости работать в режиме онлайн «мир скукоживается до экрана компьютера». При этом он заверил своих подписчиков, что не намерен прекращать регулярные поездки по республике и встречи с населением. К примеру, накануне он побывал в Салаватском районе. По итогам этого визита больше всего Радия Хабирова обеспокоила судьба геопарка «Янган-Тау», ставшего первым в мире такого рода территориальным образованием. Более подробное обсуждение этого вопроса в правительстве запланировано, по словам главы региона, на 10 декабря.

