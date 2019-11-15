Депутаты Башкирии хотят лучше контролировать деньги, собранные на капремонт

Деньги, которые мы все собираем в виде ежемесячных отчислений на капитальный ремонт наших родных домов, до того момента, как этот самый ремонт случится, определенное время хранятся на счетах специальных организаций. Так вот эти деньги, по идее, можно размещать на депозитах банков и получать за это свой процент.

Учитывая, что деньги на капитальный ремонт жилых домов могут собираться достаточно долго, годами, то в виде процентов можно на этом деле неплохо заработать. Даже учитывая скупость отечественных банкиров, предлагающих очень небольшие проценты по депозитам.

Так вот депутаты республиканского парламента озаботились тем, чтобы абы кто подряд не зарабатывал лично для себя на размещении в банках народных денег. И внесли соответствующие поправки в республиканское законодательство, регулирующее жилищные отношения. Об этом сообщает официальный портал Госсобрания.

- Эти изменения касаются как раз этих доходов от размещения временно свободных денежных средств, собранных на капитальный ремонт. Поправки в закон четко определяют: эти доходы должны будут зачисляться на специальный счет и использоваться только на цели капитального ремонта домов, – говорит депутат и вице-спикер Государственного Собрания – курултая Рустам Ишмухаметов.