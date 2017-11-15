В Башкирии судебный пристав ударил журналиста электрошокером

Журналист уверяет, что защищал права шестилетнего ребенка.

Вчера вечером (14 ноября) в селе Аскарово, райцентре Абзелиловского района Башкирии, журналисту газету «Оскон» («Искра») Гаделю Ишмуратову позвонил отец шестилетней девочки Зульфир Ильгамов. Он сообщил, что судебные приставы пришли выселять из дома его семью, хотя исполняемое ими решение Абзелиловского суда пока еще оспаривается в Верховном суде. Журналист решил прийти на место события. И там получил электрошокером от судебного пристава.

- Я решил защитить права девочки, все-таки зима скоро, под угрозой здоровье и жизнь ребенка, - рассказал Гадель Ишмуратов Медиакорсети. – Пришел, представился, показал удостоверение и начал вести видеосъемку. Мне объяснили, что решение суда приставы не должны исполнять, пока оно обжалуется в апелляции. Там в доме пять долей, одна из них принадлежит девочке. По этому поводу глава семьи записал видеообращение к главному судебному приставу республики.

Потом, по словам Ишмуратова, его начали выталкивать из помещения, несколько раз ударили по ногам дубинкой-электрошокером. В распоряжении редакции есть копия справки из травмпункта о том, что он получил ушибы, кровоподтеки нижних конечностей и левого плеча.

- Я сначала думал, что это дубинка, потом, когда получил удар электричеством, понял, что это шокер, - поделился журналист. – Мне пришлось выйти. Потом я попросил начальника местного отдела судебных приставов Эльдара Садыкова, чтобы он созвонился со своим руководством. Соединили с пресс-службой, в разговоре с которой сказали, что у меня нет редакционного задания. Но после звонка применять ко мне силу больше не стали.

Гадель Ишмуратов сегодня обратился в полицию с заявлением и получил направление на судмедэкспертизу. По его словам, электрошокер применил пристав Руслан Сарбаев.

В службе судебных приставов трактуют произошедшее в Аскарово по-другому.

- Судебные приставы Абзелиловского районного отдела исполняли вступившее в законную силу решение суда о выселении должников из дома, принадлежащего взыскателю, - пояснили в пресс-службе службы судебных приставов. - В ходе исполнительных действий со стороны должника в процесс вмешался мужчина, который начал снимать на телефон все происходящее в доме взыскателя. Хозяин дома категорически возразил против ведения видеосъемки. По требованию судебного пристава-исполнителя мужчина представился сотрудником районной газеты, но не смог предъявить документ, подтверждающий тот факт, что он выполняет редакционное задание какого-либо средства массовой информации. В связи с этим, судебные приставы приняли законные меры и удалили его с места совершения исполнительных действий, обозначенных судебным приставом-исполнителем.

Напомним, Гадель Ишмуратов был организатором нескольких митингов за отставку главы районной администрации, а 3 октября сообщал о том, что ночью его вывозили в лес для допроса, якобы он был замешан в незаконной вырубке деревьев. По его словам, по этому делу он проходит свидетелем.