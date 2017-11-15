Россия потратит 19 триллионов рублей на военные закупки

Окончательный вариант ГПВ будет передан Владимиру Путину на подписание в декабре.

Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с руководством Минобороны, членами правительства и представителями оборонно-промышленного комплекса для согласования параметров новой госпрограммы вооружения на 2017-2017 годы, сообщает «Коммерсант».

Финансирование предварительно заявлено в объеме 19 триллионов рублей, которые рассчитывается потратить на сбалансированное развитие всех видов войск в ближайшую десятилетку.