Россия потратит 19 триллионов рублей на военные закупки

Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с руководством Минобороны, членами правительства и представителями оборонно-промышленного комплекса для согласования параметров новой госпрограммы вооружения на 2017-2017 годы, сообщает «Коммерсант».
Финансирование предварительно заявлено в объеме 19 триллионов рублей, которые рассчитывается потратить на сбалансированное развитие всех видов войск в ближайшую десятилетку.
На вооружение примут стратегические твердотопливные комплексы РС-26 «Рубеж» и железнодорожные «Баргузин», а также жидкостные РС-28 «Сармат». Также продолжатся закупки многофункциональных истребителей Су-30СМ и Су-35, и фронтовых бомбардировщиков Су-34 (все эти самолеты участвовали в сирийской кампании), состоится первая закупка партии перспективного комплекса фронтовой авиации Су-57, 24 истребителей МиГ-35, а также будет приобретена партия стратегических ракетоносцев Ту-160М2. Параллельно будет вестись научно-исследовательская работа по перспективному авиационному комплексу дальней авиации.