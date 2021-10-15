Жители Башкирии не поверили в вакцинацию певца Элвина Грея

Известный исполнитель также подчеркнул, что «каждый в праве сделать свой выбор».
В комментариях к посту общество выразило недовольство по этому поводу: «Показуха, не верю», «Так не видно, что сделал! Пальцем все закрыто же! Так все могут! И чиновники так же делают "под прикрытием"!»- делятся своим мнением пользователи в комментариях.
Ранее в социальных сетях у солиста группы «Аргымак» Рената Рамазанова появилось видео, на котором изображен Mersedes Maybach. За рулем находился Радик Юльякшин и в сториз был отмечен глава республики. Позже Рамазанов заявил, что ошибся, и добавил, что щедрый подарок на свадьбу певца сделал сам продюсер Элвина Грея.