Представители РФ и США обсудили вопросы ближневосточного урегулирования

Владимир Сафронков и Хейди Амр были единогласны во мнении о том, что работа должна идти и в двустороннем формате, и в рамках ближневосточного «квартета» международных посредников. Это Российская Федерация, Соединенные Штаты, Евросоюз и ООН, говорится в сообщении МИД РФ.