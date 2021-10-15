Представители РФ и США обсудили вопросы ближневосточного урегулирования

Представители РФ и США обсудили вопросы ближневосточного урегулирования

Представители РФ и США обсудили вопросы ближневосточного урегулирования

Сегодня, 00:12
Политика
Фото: pxhere.com
Официальные представители России и Соединенных Штатов детально обсудили вопросы взаимодействия в Израиле и Палестине.

Как сообщает информационное издание RT, переговоры провели спецпредставитель российского МИД по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков и заместитель государственного секретаря США Хейди Амр.

Из официального заявления внешнеполитического ведомства России следует, что стороны поговорили о возможных направлениях дальнейшего взаимодействия двух стран в сфере урегулирования палестино-израильского конфликта.

Владимир Сафронков и Хейди Амр были единогласны во мнении о том, что работа должна идти и в двустороннем формате, и в рамках ближневосточного «квартета» международных посредников. Это Российская Федерация, Соединенные Штаты, Евросоюз и ООН, говорится в сообщении МИД РФ.

Пресс-атташе Белого дома Джен Псаки выступила ранее с заявлением, в котором озвучила позицию Джо Байдена. Президент США настаивает на том, что палестино-израильский конфликт должен быть урегулирован на базе сосуществования двух стран, резюмировала Джен Псаки.

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