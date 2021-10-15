«Не вижу рисков»: Хабиров высказался о мероприятии с 15 странами в Уфе в пандемию

«Не вижу рисков»: Хабиров высказался о мероприятии с 15 странами в Уфе в пандемию
«Не вижу рисков»: Хабиров высказался о мероприятии с 15 странами в Уфе в пандемию
Вчера, 09:46ПолитикаАнастасия ДенисенкоФото: 1mediainvest.ru
Несмотря на рост числа заболевших, в Уфе с 18 по 24 октября состоится международное мероприятие.

Глава региона считает, что проведение Международного волонтерского лагеря в Уфе не несет рисков распространения коронавируса. Об этом он сообщил на заседании Совета по правам человека 14 октября.

«Участников там не более 100 человек, каждый из них вакцинирован, поэтому я ничего страшного не вижу», – отметил Хабиров.

Совсем недавно руководитель федерального Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что массовые мероприятия запрещены во всей стране. Однако чуть позже появилось уточнение о том, что прямого запрета нет, и решения принимаются главами регионов.

Напомним, что мероприятие будет проходить в период с 18 до 24 октября, в Уфу приедут представители 15 стран.

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