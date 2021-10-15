Накануне глава государства, выступая перед участниками Евразийского женского форума отметил, что в стране разрабатываются условия работы для женщин, планирующих после рождения ребенка продолжить профессиональную деятельность. По словам Матвиенко, это иллюстрирует позицию России в данном вопросе на уровне государства и осознание важности гендерного равенства, сообщает RT.
Председатель Совфеда пояснила, что Владимир Путин заявил о необходимости организовать условия для того, чтобы россиянки могли реализовать свои возможности, и ей не пришло выбирать между карьерой и семьей. По ее словам, это стало сигналом участникам форума, что их работа ведется в нужном направлении.