Председатель Совфеда пояснила, что Владимир Путин заявил о необходимости организовать условия для того, чтобы россиянки могли реализовать свои возможности, и ей не пришло выбирать между карьерой и семьей. По ее словам, это стало сигналом участникам форума, что их работа ведется в нужном направлении.