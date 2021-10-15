Матвиенко: Главное событие Евразийского женского форума — выступление президента РФ

Матвиенко: Главное событие Евразийского женского форума — выступление президента РФ

Матвиенко: Главное событие Евразийского женского форума — выступление президента РФ

Сегодня, 00:20
Политика
Фото: Медиахолдинг1Mi
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала журналистам, что основным событием III Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге стало выступление президента России Владимира Путина.

Накануне глава государства, выступая перед участниками Евразийского женского форума отметил, что в стране разрабатываются условия работы для женщин, планирующих после рождения ребенка продолжить профессиональную деятельность. По словам Матвиенко, это иллюстрирует позицию России в данном вопросе на уровне государства и осознание важности гендерного равенства, сообщает RT.

Председатель Совфеда пояснила, что Владимир Путин заявил о необходимости организовать условия для того, чтобы россиянки могли реализовать свои возможности, и ей не пришло выбирать между карьерой и семьей. По ее словам, это стало сигналом участникам форума, что их работа ведется в нужном направлении.

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