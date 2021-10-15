Госкомитет Башкирии по молодежной политике возглавила 39-летняя Яна Гайдук

39-летняя Яна Гайдук - коренная уфимка. Окончила Уфимский государственный институт сервиса, магистратуру Уфимского государственного университета экономики и сервиса, аспирантуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Является кандидатом политических наук. В свои 22 года стала ведущим специалистом Минэкономразвития и промышленности РБ. Год являлась ведущим советником Минпрома Башкирии. В 2008–2010 годах работала главным консультантом Управления внутренней политики Администрации Президента Башкортостана. Далее шесть лет занимала должность советника Управления Главы РБ по общественно-политическому развитию. После на два года ушла работать в частную компанию, а оттуда снова вернулась на предыдущую должность на госслужбе. В 2019–2021 годах была замминистра молодёжной политики и спорта Башкирии.