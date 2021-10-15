Госкомитет Башкирии по молодежной политике возглавила 39-летняя Яна Гайдук

Госкомитет Башкирии по молодежной политике возглавила 39-летняя Яна Гайдук
Госкомитет Башкирии по молодежной политике возглавила 39-летняя Яна Гайдук
Вчера, 09:09ПолитикаВалерия ПанаеваФото: pravitelstvorb.ru
В июне глава Башкирии Радий Хабиров заявил о разделении министерства на два отдельных комитета.

Председателем Госкомитета РБ по молодежной политике назначена экс-заместитель министра молодежной политики и спорта Яна Гайдук, следует из указа главы республики.

39-летняя Яна Гайдук - коренная уфимка. Окончила Уфимский государственный институт сервиса, магистратуру Уфимского государственного университета экономики и сервиса, аспирантуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Является кандидатом политических наук. В свои 22 года стала ведущим специалистом Минэкономразвития и промышленности РБ. Год являлась ведущим советником Минпрома Башкирии. В 2008–2010 годах работала главным консультантом Управления внутренней политики Администрации Президента Башкортостана. Далее шесть лет занимала должность советника Управления Главы РБ по общественно-политическому развитию. После на два года ушла работать в частную компанию, а оттуда снова вернулась на предыдущую должность на госслужбе. В 2019–2021 годах была замминистра молодёжной политики и спорта Башкирии.

Напомним, ранее Радий Хабиров объявил о повышении Урала Кильсенбаева, который отныне занимает должность первого заместителя администрации главы. Практически одновременно с этим мэр Стерлитамака Владимир Куликов принял решение уйти в отставку, свои посты также покинули главы двух районов - Аурганзинского и Буздякского. Между тем, глава Башкирии заверил, что ушедшие со своих постов чиновники «остаются в команде», однако назвать причину их отставки по собственному никто так и не озвучил.

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