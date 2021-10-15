Глава Ивановской области Воскресенский стал антирекордсменом рейтинга губернаторов

В медиарейтинге губернаторов РФ за сентябрь 2021 года, который подготовили в компании «Медиалогия», антирекордсменом стал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Он опустился на 13 строк и оказался на 75-м месте из 85.

Ивановская область расположилась в списке аутсайдеров по нескольким показателям и, в частности, по росту заработных плат. Если в среднем по России предложение по зарплате выросло более чем на 4 тысячи рублей, то в Ивановской области оно стало меньше на 99 рублей. Помимо этого, регион занял одно из последних мест в ЦФО по показателю безработицы: в Иваново она составила 5,7%, в то время как средние значения по ЦФО — 4,1%. А вот уровень инфляции в регионе выше: 5,5% — в среднем по стране и 6,53% — в Иваново, передает regnum.ru. Проблемы в области отмечаются и с инвестиционным климатом. Ивановская область не вошла в тридцатку лучших российских областей по состоянию инвестклимата и расположилась на 34-м месте. Основной инвестпроект, за который широко выступал Воскресенский, привел к резонансному скандалу. В Гаврилово-Посадском районе возвели свиноферму, но в обход правил ее расположили слишком близко к населенным пунктам. Также рядом с комплексом протекает река Нерль, снабжающая питьевой водой Владимирскую область. Все это может отравить подземные воды и привести к экологической катастрофе. По словам жителей близлежащих населенных пунктов, воздух возле свинокомплекса отравлен, а ассенизационные машины направляют отходы свиноводства в реки, ручьи и на поля. По результатам проверки Роспотребнадзора было обнаружено большое количество нарушений, по которым возбудили административные дела в отношении ООО «Тарбаево», владельца комплекса, а также его руководителя Игоря Денисова. В Ивановской области также ввели самые строгие эпидемиологические регламенты. За годовой срок показатель безработицы вырос семикратно, местные бизнесмены обеспокоены, что политика Воскресенского вызовет разорение. Они предприняли ряд попыток, чтобы достучаться до администрации области, но владельцам бизнеса не помогли ни открытые письма, ни митинги, где они хотели поддержать МСБ в непростой период. Кроме этого, руководителя региона критикуют за срыв сроков проекта по строительству антиковидного госпиталя, который должен был начать работу еще в конце прошедшего года. Как рассказали местные жители, желание региональных властей что-то предпринять для населения часто приводит к скандалам. Например, Воскресенский дал указание установить в городе Кинешма дизайнерские скамейки — три лавочки и урны обошлись в 3,3 миллиона рублей. Но спустя несколько месяцев на них возникли трещины. Затем в той же самой Кинешме провели работы по реконструкции сквера и смонтировали перила из нержавейки, на что потратили 40 миллионов рублей, но спустя некоторое время они заржавели. А фонтан, стоивший бюджету региона 50 миллионов рублей, работал только 1,5 недели, после чего его закрыли на ремонт. Как считают эксперты, место Воскресенского в рейтинге губернаторов — показатель того, что у него не вышло выделиться сразу по трем критериям. Это близость к гражданам, способность решать проблемы и статус эффективного управленца.

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