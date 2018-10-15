СМИ: военная операция США в Сирии провалилась

К такому выводу пришел обозреватель издания National Interest Дуг Бэндоу, вернувшийся недавно из Дамаска. Об этом пишет RNS.

В своей статье Бэндоу указал на затухание конфликта в Сирии. При этом глава государства Башар Асад все еще находится у власти. Здесь становится очевидным факт того, что военная операция США в Сирии завершилась неудачей. Своей цели Вашингтон не достиг. Победителем вышел Асад.

Последствия гражданской войны Сирия будет ощущать еще на протяжении десятков лет. Страна разорена. Участие в конфликте армий других государств привело к катастрофе, отметил журналист.

Бэндоу добавил, что власти США не имеют права вмешиваться во внутренние дела Сирии. Белый дом не может диктовать свои условия России или Ирану по выводу их войск с территории САР.

Вашингтону необходимо отозвать свой военный контингент из Сирии. Ни Дамаск, ни Багдад не представляют для США опасности. Война принесла много горя сирийскому народу. Обозреватель National Interest выразил надежду, что САР восстановится, став более светским, демократическим и либеральным государством. Американское военное участие в сирийском конфликте более ничем не оправдано. Попытки США реализовать в других странах проекты по внедрению принудительной социальной инженерии никогда не завершались успехом. Сотрудникам администрации президента США Дональда Трампа необходимо прекратить вмешиваться в дела ближневосточных стран.