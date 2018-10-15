Радий Хабиров потребовал от министров брать трубки, когда звонят мэры и главы районов

Сегодня, 15 октября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы республики Радий Хабиров обратился к членам Кабинета министров с требованием изменить свое отношение к главам муниципалитетов.

Об этом Медиакорсети сообщил источник, присутствовавший на второй части оперативного совещания, которое продолжилось после отключения прямой трансляции и осталось закрытым для СМИ и широкой интернет-аудитории.

По словам нашего источника, данная реплика Радия Хабирова стала реакцией на обращение кого-то из глав муниципалитетов, не сумевшего в нужный момент дозвониться до члена правительства.

- Мне сообщили, что некоторые министры, члены правительства перестали брать трубки, когда им звонят главы районов и городов. Главы просятся на прием к министрам, а им не перезванивают и не принимают их. Я прошу пересмотреть свое отношение к этому вопросу. А то тут некоторые стали слишком большими начальниками. Я работал в Красногорске и знаю, что на главах муниципалитетов всё держится, - подчеркнул Радий Хабиров.