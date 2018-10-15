Александр Мяхар отказался от борьбы за кресло главы Хакасии

В своем интервью журналистам Мяхар призвал отказаться от борьбы за пост главы Хакасии и претендента КПРФ Валентина Коновалова. Об этом пишет RNS.

По словам Мяхара, население Хакасии способно осознанно и взвешенно выбрать главу региона. Однако сейчас этого якобы сделать нельзя. Член Партии роста объяснил это тем, что «накал страстей достиг апогея».

Мяхар не только сам отказался от участия в выборах, но также призвал последовать своему примеру и претендента от КПРФ Валентина Коновалова. Свой призыв Мяхар объяснил заботой о «земляках».

Коновалов между тем предложение коллеги проигнорировал. Мужчина заявил, что он все же попытается выиграть выборы.

Накануне Александр Мяхар хотел через Верховный суд Хакасии лишить Валентина Коновалова права избираться на пост руководителя республики. По последним данным член Партии роста решил все-таки отозвать свой иск.

Напомним, девятого сентября в Хакасии состоялся единый тур голосования. В первом туре победителя выявить не удалось. Экс-руководитель республики Виктор Зимин («Единая Россия») набрал 32,42% голосов, а претендент от КПРФ Валентин Коновалов — 44,81%. Второй тур выборов должен был пройти 23 сентября, но за два дня до голосования Зимин решил снять свою кандидатуру.