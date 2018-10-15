29 человек претендуют на пост мэра Уфы

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Прием документов завершен.
За последний час приема документов число конкурсантов на пост мэра увеличилось на 12 человек, а всего комиссия приняла 29 заявок, пишет «Ъ-Уфа». Как уточнили в пресс-службе городской мэрии, не все будут допущены до конкурса: необходимо проверить соответствие кандидатов определенным критериям.
Заявления будут рассматриваться комиссией, возглавляемой Евгением Мавриным, до 22 октября, а сам конкурс на замещение должности пройдет 29 октября.
Напомниv, мэр Уфы Ирек Ялалов досрочно покинул пост в связи с переходом в Совет Федерации.
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