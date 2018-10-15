29 человек претендуют на пост мэра Уфы

За последний час приема документов число конкурсантов на пост мэра увеличилось на 12 человек, а всего комиссия приняла 29 заявок, пишет «Ъ-Уфа». Как уточнили в пресс-службе городской мэрии, не все будут допущены до конкурса: необходимо проверить соответствие кандидатов определенным критериям.