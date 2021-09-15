Пресс-служба Радия Хабирова прокомментировала видео о многомиллионном имуществе главы

«Штаб Навального» (является экстремистской организацией, признан Минюстом иноагентом) 14 сентября выпустил очередное расследование о правящей элите Башкирии. Речь идет о предполагаемом имуществе Радия Хабирова и руководителя администрации главы республики Александра Сидякина.
Как и другие расследования Штаба, две «башкирские» серии посвящены существованию разницы между доходами больших чиновников и стоимостью имущества, которым владеет их близкий круг.
В видео про Сидякина речь идет о недвижимости, якобы оформленной на гражданскую супругу политика Ксению Швыреву. По мнению авторов, девушка приобрела квартиру в Москве стоимостью около 215 миллионов рублей, а также дом в Подмосковье с ориентировочной стоимостью около 20 миллионов рублей. По версии Штаба, на предполагаемых родственников Сидякина оформлена московская недвижимость на общую сумму около 179 миллионов рублей. По мнению авторов видео, в общей сложности на близкий круг руководителя администрации главы записана недвижимость на сумму почти в 420 миллионов рублей.
Александр Сидякин назвал видео «каким-то грязным бельем, которое не имеет никакого отношения, вытаскивается, перемешивается». В комментарии «Эхо Москвы в Уфе» Сидякин назвал его «политтехнологическим инструментом в предвыборной борьбе», в которой участвует чиновник.
Одна единственная цель — дискредитировать список партии «Единая Россия», где я включен вторым номеромсказал Александр Сидякин
Сидякин напомнил, что фильм создали люди, которые признаны экстремистами и иноагентами. Здесь стоить напомнить, что именно Александр Сидякин был автором законопроекта об иностранных агентах.
Что касается видео, в котором Штаб рассказывает якобы о неизвестном широкой публике имуществе главы Башкирии, то авторы обращают внимание на наличие в собственности у родственников главы региона пяти квартир в Москве общей стоимостью около 350 миллионов рублей.
В пресс-службе Радия Хабирова Mkset прокомментировали видео более лаконично.
- Все имущество Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова отражено в ежегодной декларации о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.пресс-служба главы Башкирии
В пресс-службе предложили ознакомиться с опубликованными сведениями о доходах Радия Хабирова, которые находятся в открытом доступе — декларацию можно посмотреть ЗДЕСЬ.