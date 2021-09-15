Партия пенсионеров: Государство должно заботиться о здоровье граждан

По словам Широкова, сейчас нужно создавать субсидируемое государством арендное жилье, которое не привязывало бы семьи к одному месту и позволило выбирать работу с наиболее высокой заработной платой. Об этом пишет издание novostivolgograda.ru. При этом, по мнению Широкова, молодежь до 27 лет и семьи с доходом менее 15000 рублей на одного человека необходимо исключить из налогообложения.