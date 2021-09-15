Партия пенсионеров: Государство должно заботиться о здоровье граждан

По его словам, чтобы решить проблемы демографии, необходимо обеспечить людей рабочими местами, качественными и доступными образованием и медициной, а также решить квартирный вопрос.
По словам Широкова, сейчас нужно создавать субсидируемое государством арендное жилье, которое не привязывало бы семьи к одному месту и позволило выбирать работу с наиболее высокой заработной платой. Об этом пишет издание novostivolgograda.ru. При этом, по мнению Широкова, молодежь до 27 лет и семьи с доходом менее 15000 рублей на одного человека необходимо исключить из налогообложения.
Стоит подчеркнуть, как показывает статистика, порядка 70% выплат по материнскому капиталу приходится на жилье, которое граждане продолжают оплачивать еще в течение 20 — 30 лет.
«Государство пытается придумать огромное количество механизмов, чтобы поднять рождаемость: один материнский капитал чего стоит, который уже довели до суммы в 500 тысяч рублей. Но обратите внимание, капитал этот в основном направляется на жилье. Вся идея подачек в виде материнского капитала в первую очередь связана с банковско-строительной системой и бизнесом», — сказал Андрей Широков. Он также добавил, что Партия пенсионеров уверена: необходимо формировать институт арендного жилья, субсидируемого государством.
Заместитель председателя центрального совета Партии пенсионеров считает: одной из важнейших задач государства является забота о здоровье населения. Так, износ организма у людей в России при выходе на пенсию в среднем на 30% выше, чем в США.
По словам Широкова, инициатива стимулировать демографию переселением граждан на Дальний Восток преждевременная. Сейчас люди уезжают оттуда, поскольку комфортная для проживания инфраструктура отсутствует.
«Конечно, можно развивать Дальний Восток, но, чтобы не было обмана, надо помнить про рынки сбыта, определить направления промышленности и строить в большом количестве арендное жилье», — заключил он.