На строительство трассы M-7 в Башкирии выделят дополнительно более 500 млн рублей

На строительство трассы M-7 в Башкирии выделят дополнительно более 500 млн рублей
На строительство трассы M-7 в Башкирии выделят дополнительно более 500 млн рублей
Вчера, 15:12ПолитикаАзамат НуховФото: 1MI
О том, что будет сделано за эти деньги, сообщается на портале госзакупок

В Башкирии на строительство нового участка трассы М-7 намерены выделить ещё 546 миллионов рублей. Об этом сообщается на портале Госзакупок, заявку на проведение аукциона по предоставлению услуг публикует Федерального управления автодорог «Приуралье».

Сообщается, что в обязанности подрядчика входит разработка проекта на участке трассы М-7 «Волга» с 1169 по 1231 км от границы с республикой Татарстан до города Дюртюли. Подрядчик также будет обязан также создать геодезическую разбивочную основу и провести кадастровые работы.

Напомним, в апреле 2022 года стало известно, что на реконструкцию трассы М-7 планируется выделить до 503 миллионов рублей. Тогда сообщалось, что за вышеуказанную сумму подрядчику необходимо будет возвести основания и фундамент дороги, провести асфальтоукладочные мероприятия, а также облагородить прилегающие территории.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы