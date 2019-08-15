Заксобрание Пермского края утвердит сумму на собственное содержание в 2020 году

Как сообщает издание properm.ru, содержание парламента Пермского края в 2020 году оценивается в 600,5 миллионов рублей. Данная сумма на 18,8 миллионов меньше, чем в текущего году.

594,4 миллиона рублей планируется потратить на «Обеспечение деятельности законодательного собрания, осуществление мероприятий в сфере разработки законопроектов». Сюда можно отнести аренду, транспорт, связь, заработные платы сотрудников, а также социальные выплаты. Работа молодежного парламента будет стоить бюджету 4,7 миллиона рублей.

Меньше всего средств планируют потратить на проведение конкурсов среди районов и округов Прикамья. Эта статья расходов подразумевает 600,5 тысяч рублей.