Заксобрание Пермского края утвердит сумму на собственное содержание в 2020 году
Законодательное собрание Пермского края планирует рассмотреть вопрос об утверждении расходов на свою работу на следующий год и плановые 2021 и 2022 годы 22 августа.
Как сообщает издание properm.ru, содержание парламента Пермского края в 2020 году оценивается в 600,5 миллионов рублей. Данная сумма на 18,8 миллионов меньше, чем в текущего году.
594,4 миллиона рублей планируется потратить на «Обеспечение деятельности законодательного собрания, осуществление мероприятий в сфере разработки законопроектов». Сюда можно отнести аренду, транспорт, связь, заработные платы сотрудников, а также социальные выплаты. Работа молодежного парламента будет стоить бюджету 4,7 миллиона рублей.
Меньше всего средств планируют потратить на проведение конкурсов среди районов и округов Прикамья. Эта статья расходов подразумевает 600,5 тысяч рублей.
Кроме того, в 2021 году планируется задействовать 638,8 миллионов рублей, в 2022 году – 606,9 миллионов рублей. Эти цифры приведены без учета затрат на необходимый ремонт седьмого этажа Дома советов и зала заседаний.