В США обозначили сроки полноценной встречи Трампа и Зеленского
Вчера, 18:00ПолитикаФото: ru.wikipedia.org
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По словам временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора, полноценные переговоры американского и украинского лидеров могут состояться в Вашингтоне уже в конце осени.
При этом Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут встретиться и в ближайшие несколько недель в Нью-Йорке и Варшаве, где они будут находиться оба в одно и то же время, сообщает 15 августа газета «Известия».
Однако эти переговоры могут быть только в формате обмена приветствиями и несколькими фразами, добавил Тейлор. Напротив, встреча, которая планируется в Вашингтоне, будет содержательной и заранее подготовленной, сообщил он.
Тейлор рассказал о надежде американских властей на то, что отношения между странами после переговоров станут крепче и оба президента подтвердят готовность к сохранению поддержки Киеву со стороны Вашингтона.
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