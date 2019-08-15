В США обозначили сроки полноценной встречи Трампа и Зеленского

При этом Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут встретиться и в ближайшие несколько недель в Нью-Йорке и Варшаве, где они будут находиться оба в одно и то же время, сообщает 15 августа газета «Известия».

Однако эти переговоры могут быть только в формате обмена приветствиями и несколькими фразами, добавил Тейлор. Напротив, встреча, которая планируется в Вашингтоне, будет содержательной и заранее подготовленной, сообщил он.