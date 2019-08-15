МИД увидел несоответствия в предложении США по СНВ-III

В российском МИДЕ посчитали странным предложение США о включении Китая в договор СНВ-III, при этом игнорируя Великобританию и Францию.
Как подчеркнули в ведомстве, это выглядит ещё одной отговоркой для снятия ограничений в сфере СНВ (стратегических наступательных вооружений), сообщает газета «Известия».
В МИДе пояснили, что при отказе США от продления данного договора Россия все равно сможет обеспечить на необходимом уровне свою безопасность. В то же время одностороннее выведение Соединенными Штатами из засчета около 100 СНВ вызвало непонимание в ведомстве.
Установленный порядок предписывает сторонам производить переоборудование так, чтобы все факты можно было перепроверить. Поэтому в МИДе назвали такую ситуацию неприемлемой и подчеркнули, что от выполнения США предусмотренных договором действий зависит его жизнеспособность.
В ведомстве добавили, что некоторые сигналы от Вашингтона говорят о том, что продление СНВ-III маловероятно.