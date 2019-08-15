МИД увидел несоответствия в предложении США по СНВ-III

Как подчеркнули в ведомстве, это выглядит ещё одной отговоркой для снятия ограничений в сфере СНВ (стратегических наступательных вооружений), сообщает газета «Известия».

В МИДе пояснили, что при отказе США от продления данного договора Россия все равно сможет обеспечить на необходимом уровне свою безопасность. В то же время одностороннее выведение Соединенными Штатами из засчета около 100 СНВ вызвало непонимание в ведомстве.

Установленный порядок предписывает сторонам производить переоборудование так, чтобы все факты можно было перепроверить. Поэтому в МИДе назвали такую ситуацию неприемлемой и подчеркнули, что от выполнения США предусмотренных договором действий зависит его жизнеспособность.